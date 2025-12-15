„Povestea noastră a început cu o durere care ne-a sfâșiat sufletul și ne-a schimbat pentru totdeauna”. Tatăl fetei ucise de urs în 2024 a lansat un startup

„Povestea noastră nu a început cu un plan de afaceri și nici cu o idee de startup. A început cu o durere. Cu o pierdere care ne-a sfâșiat sufletul și ne-a schimbat pentru totdeauna”, spune Ștefan Zaharia, tatăl adoptiv al tinerei de 19 ani care a murit în 2024, după ce a fost atacată de urs în Bucegi.

Ștefan a lansat necrologuri.ro, o platformă online dedicată memoriei Dianei Maria și tuturor celor care au pierdut pe cineva drag. „Un proiect născut din durere, dar născut din iubire. (...) Un spațiu în care fiecare poveste este importantă, fiecare viață merită să fie onorată, iar fiecare amintire are locul ei”, spune tatăl, care a participat la podcastul „Idei și antreprenori”, de la StartupCafe.

Pe 9 iulie 2024, Diana Maria Cazacu, o tânără de 19 ani din județul Iași, a murit după ce a fost atacată de urs în Munții Bucegi, pe traseul Jepii Mici. Rănile produse de animal și căderea într-o râpă i-au fost fatale și au pricinuit o imensă durere familiei.

Cu doar câteva zile mai devreme, se bucuraseră împreună că fata luase examenul de bacalaureat. Era pasionată de fotografie și avea toată viața înainte.

„A fost o tragedie care ne-a lăsat fără aer. Un moment care a rupt firul firesc al existenței noastre și ne-a aruncat într-o tăcere dureroasă”, spune tatăl fetei.

Pentru o vreme, a plecat în străinătate și a ajuns să lucreze într-o agenție web și să dezvolte pentru un client o platformă dedicată necrologurilor online.

„În fiecare dimineață, se discuta despre moarte, despre cei plecați, despre suferințele altora. Era greu. De-abia pierdusem pe cineva drag și tot ce făceam era să construiesc funcționalități pentru oameni aflați în aceeași durere ca a noastră. M-a lovit din plin. Uneori mi se părea absurd, alteori, poate un semn. Cu timpul, însă, am început să înțeleg. Am văzut ce înseamnă pentru cineva să aibă un loc unde să scrie un mesaj, să pună o poză, să lase o floare virtuală. Un loc unde durerea nu este ignorată, ci împărtășită. Am simțit cât de vindecător poate fi acel spațiu. Era mai mult decât o platformă - era un fel de candelă digitală, aprinsă pentru cei plecați”, mai spune tatăl.



Așa a apărut necrologuri.ro. „Un spațiu în care fiecare poveste este importantă, fiecare viață merită să fie onorată, iar fiecare amintire are locul ei”.

„Pentru noi, nu este doar un site. Este o promisiune. Că amintirile vor fi păstrate. Că durerile vor fi auzite. Că iubirea nu moare odată cu omul, ci continuă să lumineze, chiar și în întuneric”.



Platforma oferă:

• pagini de necrolog

• lumânări și flori virtuale

• mesaje de condoleanțe

• panouri de administrare pentru parteneri și agenții funebre

• posibilitatea de monetizare etică prin servicii digitale

Conceptul DeathTech este ceva obișnuit în Vest. Un exemplu este legacy.com, din SUA.

Legacy are secțiuni dedicate vedetelor și veteranilor. Unul dintre ultimele necrologuri este dedicat actorului american de origine japoneză Cary-Hiroyuki Tagawa, care a murit pe 4 decembrie. Actorul este cunoscut în special datorită rolului iconic din „Mortal Kombat” (Shang Tsung).

Ce aduce nou necrologuri?

„Față de alte platforme, aceasta oferă posibilitatea de a aprinde o lumânare virtuală sau de a depune o floare virtuală. De asemenea, urmează să implementăm și servicii offline: dacă cineva care nu este în țară, dar vrea să aibă grijă de locul de veci al unei persoane dragi, poate face o comandă online și cineva cu care colaborăm se va ocupa de curățenie”, spune fondatorul.

El spune că s-a gândit și la modalitatea prin care platforma se va autosusține financiar.

„Adăugarea unui necrolog costă 9,99 lei. În plus, la fiecare necrolog se pot depune flori virtuale sau se poate aprinde o lumânare virtuală. Aceste servicii sunt contra cost”.

Anunțurile de condoleanțe sunt gratuite, însă se pot strânge bani de la firmele de servicii funerare: ele pot cumpăra abonamente, în care sunt incluse un anumit număr de necrologuri, incluse apoi în ofertă.



