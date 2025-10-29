Primele două prototipuri de drone militare românești, realizate în colaborare cu un producător american, testate cu succes la Brașov

Primele două prototipuri de drone militare, Cuda şi Sirin, realizate de Carfil Braşov, filială a Companiei Naţionale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei, potrivit News.ro.

Cele două tipuri de drone vor fi atât de supraveghere, cât şi de atac. Cea purtătoare de muniţie poate transporta până la 15 kilograme de muniţie, iar demomnstraţia din poligon a fost un succes, aparatul de zbor eliberând proiectilul la punctul stabilit.

Directorul general Carfil, Mircea Petru Tanţău, a declarat că au fost întârzieri întrucât au apărut diverse solicitări din teatrele de luptă pentru optimizarea acestora.

„Am vrut să avem o dronă românească. Să nu fim dependenţi de altcineva. Pe parcursul dezvoltării lor au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj şi aşa mai departe”, a afirmat directorul general.

Acesta a precizat că partenerii americani vor sosi la Braşov şi vor începe pregătirea în comun pentru piloţii de drone.

„Americanii şi instructorii lor vin la Carfil şi o să începem pregătirea în comun pentru piloţii de drone Cuda şi Sirin”, a declarat Mircea Petru Tanţău, director general Carfil.

Potrivit sursei citate, până la finalul anului, ar urma să fie fabricate cel puţin 10 drone din fiecare tip.

„Noi încercăm să fie până la finalul anului. Vedem săptămâna viitoare când vin specialiştii americani. Am stabilit cu ei că dacă nu putem achiziţiona componente pentru 25 de seturi din fiecare, măcar 10 din fiecare set să putem să montăm”, a mai spus Mircea Petru Tanţău.

Demonstraţiile de zbor cu drone purtătoare de muniţie s-au încheiat cu succes. Astfel, drona a transportat încărcătura explozivă şi a eliberat proiectilul la punctul stabilit.

Sirin poate căra până la 15 kilograme, ajunge la 5.000 metri altitudine şi are o autonomie de zbor de 36 minute, în timp ce Cuda urcă până la 4.000 metri şi poate rămâne în aer 30 minute, cu o încărcătură de 1,5 kilograme.

Uzina Carfil Braşov va produce, în total, şapte tipuri de drone împreună cu partenerii americani sau firmele care au creat deja diferite prototipuri. În perioada următoare, la Braşov va începe şi instruirea piloţilor.

La Braşov, va ajunge în următoarele sătpămâni încă un prototip, Stingray, o dronă tactică maritimă de supraveghere, recunoaştere şi transport.