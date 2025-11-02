„Dezvoltatorii vor folosi instrumente AI pentru a crea jocuri” – șeful Razer

Inteligenţa artificială este pe cale să revoluţioneze industria jocurilor video, de la dezvoltare şi testare până la experienţa jucătorilor, a declarat miliardarul singaporez Min-Liang Tan, fondatorul și CEO-ul companiei Razer, de echipamente pentru gameri.

„Din perspectiva noastră la Razer, AI va schimba totul complet în gaming”, a declarat Tan în podcastul CNBC Beyond the Valley, citat de News.ro.

Industria jocurilor video este una dintre cele mai mari pieţe din sectorul creativ, cu 3,6 miliarde de jucători la nivel global şi venituri anuale de aproape 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor Newzoo.

Tan a explicat că AI va transforma fiecare etapă a ecosistemului: ”Dezvoltatorii vor folosi instrumente AI pentru a crea jocuri, publisherii le vor promova prin AI, iar jucătorii îşi vor schimba modul de a juca datorită acestor instrumente.”

Compania Razer, cunoscută pentru echipamentele sale de gaming (mouse-uri, căşti, tastaturi), dezvoltă în prezent Game Co-AI, un sistem bazat pe „computer vision” care analizează modul de joc al utilizatorului şi oferă sugestii personalizate pentru rezolvarea misiunilor sau înfrângerea adversarilor. Versiunea beta este aşteptată în a doua parte a anului 2025.

Tan a precizat că AI va avea un impact major şi în testarea şi optimizarea jocurilor, un proces costisitor ce reprezintă până la 30% din timpul şi bugetul de dezvoltare. Noul instrument al Razer, numit AI QA Companion, va putea detecta, înregistra şi chiar sugera remedii pentru erori, automatizând o parte semnificativă din munca echipelor de testare.

În domeniul esports, Tan a subliniat că AI nu va fi folosit în timpul meciurilor, dar ar putea deveni un antrenor digital pentru jucători profesionişti. ”Există un entuziasm uriaş în jurul acestui potenţial. Oportunităţile sunt nelimitate”, a spus el.

Cu toate acestea, nu toţi liderii din industrie împărtăşesc aceeaşi viziune. CEO-ul Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, consideră că AI nu poate înlocui creativitatea umană în dezvoltarea de jocuri.

Tan, în schimb, crede că viitorul apropiat va aduce ”cel puţin unul sau două jocuri de mare succes create cu ajutorul AI”, ceea ce va permite echipelor mici să concureze cu marile studiouri.

„AI nu va elimina locuri de muncă, ci va scăpa oamenii de sarcinile repetitive. Creativitatea umană rămâne esenţială”, a subliniat Tan.

Fondatorul Razer consideră că inovaţiile AI din gaming vor avea efecte de anvergură asupra întregului sector tehnologic: „Multe dintre marile evoluţii din industrie s-au născut în gaming, cred că acelaşi lucru se va întâmpla şi cu AI, viitorul inteligenţei artificiale se va construi pornind din lumea jocurilor.”