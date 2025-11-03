UE lansează RAISE, un „institut virtual” de inteligență artificială, finanțat cu 107 milioane EUR pentru început

Uniunea Europeană a lansat, luni, proiectul pilot al RAISE- un institut virtual pentru resurse de știință a inteligenței artificială, care beneficiază de o finanțare de 107 milioane de euro.

RAISE (the Resource for Artificial Intelligence Science in Europe) va fi dezvoltată în etape și va evolua odată cu partenerii, resursele, contribuțiile și necesitățile sale.

După faza pilot lansată luni, Comisia Europeană va colabora cu statele membre ale UE, cu mediul academic și de cercetare, inclusiv universitățile, precum și cu firmele private, pentru a extinde RAISE în următorul buget multianual al Uniunii Europene 2028-2034.

RAISE va reuni resurse esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și aplicarea acesteia în sprijinul progreselor științifice majore – de la îmbunătățirea tratamentelor împotriva cancerului și soluționarea problemelor de mediu, până la perfecționarea modelelor de predicție a impactului cutremurelor și multe altele.

Faza de proiect-pilot a RAISE este finanțată cu 107 milioane euro prin programul Horizon Europe.

Supremația în Inteligență artificială

Într-o perioadă în care SUA și China se luptă pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale, Uniunea Europeană a ieșit în evidență prin reglementarea domeniului, odată cu adoptarea și aplicarea treptată a AI Act - regulamentul UE care introduce restricții în utilizarea inteligenței artificiale.

Mai departe, însă, UE încearcă să-și afirme „leadershipul în cercetarea fundamentală” din domeniul AI.

Astfel, RAISE ar trebui să sprijine obiectivele UE de a plasa știința și tehnologia în centrul economiei europene.

Blocul european încearcă astfel să atragă talente globale în domeniul AI, în cadrul inițiativei Chose Europe - Alege Europa.

În acest context proiectul RAISE va contribui la „consolidarea competitivității Europei, la impulsionarea unei noi ere a invenției și creativității și la întărirea suveranității sale tehnologice”, potrivit Comisiei Europene

RAISE va funcționa ca un „institut virtual european”, care va reuni și coordona principalele resurse AI – putere de calcul, date, talente și finanțare pentru cercetare – provenite din statele membre ale UE și din sectorul privat, pentru a stimula atât dezvoltarea AI de frontieră, cât și progresele științifice bazate pe AI.

Principalele componente ale RAISE: