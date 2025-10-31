Skip to content

Se pun bani la Fidelis și în noiembrie 2025: Când va avea loc noua ediție și ce dobânzi sunt la euro și lei

Sursă: © Albertophotography | Dreamstime.com

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, când va avea loc noua ediție de titluri de stat Fidelis în luna noiembrie și dobânzile acordate.

Astfel, cea de-a 10-a ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 7-14 noiembrie și cu dobânzi de până la 7,95% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din noiembrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

  • de 6,95% - cu scadența la 2 ani
  • de 7,35% - cu scadența la 4 ani
  • de 7,70% - cu scadența la 6 ani

În euro:

  • de 3,90% - cu scadența la 3 ani
  • de 5% - cu scadența la 5 ani
  • de 6,30% - cu scadența la 10 ani

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%. Donatorii-investitori vor beneficia de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis au următoarele facilități:

  • posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;
  • veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;
  • flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Cifrele celor 9 ediții Fidelis din 2025:

  • suma totală investită este de peste 18,32 miliarde de lei;
  • 190.258 ordine de subscriere;
  • 29.885 donatori – investitori;
  • peste 1,720 miliarde de lei este suma totală investită de donatori-investitori.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

