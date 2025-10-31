Platforma Canva lansează primul său model pentru design și oferă aplicația creativă Affinity în mod gratuit

Platforma de design Canva, folosită de creativi, marketeri și designeri, inclusiv în România, a anunțat „Creative Operating System”, primul model de design propriu, care poate ajuta utilizatorii să creeze mai ușor conținut atât pentru social media, cât și pentru afaceri, cu inteligență artificială, și face suita creativă Affinity disponibilă în mod gratuit.

Din „Creative OS” fac parte:

Un editor video nou , simplu și eficient, cu inteligență artificială pentru generarea de cadre și o librărie nouă de șabloane;

, simplu și eficient, cu inteligență artificială pentru generarea de cadre și o librărie nouă de șabloane; Design de email-uri : un instrument pentru cei ce lucrează în marketing;

: un instrument pentru cei ce lucrează în marketing; Formulare : utilizatorii pot acum să primească răspunsuri direct prin formularele făcute în Canva;

: utilizatorii pot acum să primească răspunsuri direct prin formularele făcute în Canva; Combinarea Canva Code și Canva Sheets (alternativă la Excel și Google Sheets) pentru crearea de widget-uri interactive, bazate pe date, cum ar fi calculatoare, „live dashboards” sau instrumente de învățare.

De asemenea, noul model integrează funcții cu inteligență artificială ca:

Ask Canva – o modalitate de a primi sugestii și feedback pentru design;

– o modalitate de a primi sugestii și feedback pentru design; Instrumentul de generare cu AI, care acum poate genera și grafică 3D ;

; Modelul de design cu AI, care poate genera postări („visuals”) complet editabile, prin cerințe în limbaj natural.

Canva a mai lansat și Grow, o platformă „end-to-end” pentru specialiștii în marketing, care cuprinde postarea de reclame pe platforme, analize și date de performanță într-un singur loc, și sistemul de Brand, prin care postările făcute în platformă sunt aliniate cu alegerile de fonturi, culori, logouri și formate în mod automat, conform unui comunicat. Alături de asta, platforma de design introduce un abonament pentru afaceri, Canva Business, care stă între Pro, destinat utilizatorilor de rând, și Enterprise, pentru întreprinderi.

La mai mult de un an de la achiziția platformelor de design Affinity, din martie 2024, acum Canva anunță că cele trei platforme, Designer, Publisher și Photo, sunt combinate în una singură și că aceasta va fi oferită în mod „gratuit pentru totdeauna”.

Astfel, utilizatorii noului Affinity vor putea edita vectori, imagini sau formate print într-o singură aplicație, care va primi actualizări periodice și care se poate integra cu abonamentele plătite Canva pentru funcțiile cu inteligență artificială. De asemenea, aceștia pot exporta design-urile din Affinity direct în platforma Canva pentru adăugarea de elemente sau pentru o editare mai simplă.

Canva a cumpărat Affinity anul trecut pentru suma de 380 milioane dolari, vehiculată de Bloomberg inițial și confirmată pentru TechCrunch, pentru a putea rivaliza cu suita de aplicații de creativitate Adobe.

Platforma Canva a fost lansată în 2013, dar povestea propriu-zisă a Canva a început încă din 2007, când fondatoarea principală, Melanie Perkins, avea doar 19 ani și era studentă la University of Western Australia, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ea își ajuta colegii să realizeze proiecte grafice cu programele clasice, InDesign și Photoshop. Atunci, i-a venit ideea să facă o platformă cu forme predefinite pe care utilizatorii să le folosescă pentru a crea anuare școlare.

Astăzi, platforma deservește nevoile creative și de design ale întreprinderilor, întreprinderilor mici, consumatorilor și studenților din peste 190 de țări din întreaga lume, spune compania.