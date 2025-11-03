O firmă IT românească a dezvoltat o aplicație de sprijin financiar pentru americani

Un antreprenor american a contractat o firmă IT din Cluj-Napoca pentru dezvoltarea unei aplicații prin care utilizatorii din SUA pot obține avansuri fără dobândă pentru a evita taxarea întârzierii la plata cardurilor de credit, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Firma clujeană Wolfpack Digital a realizat întregul proces de design, strategie de produs, arhitectură și dezvoltare software a aplicației Cashli Funds, o platformă fintech prin care americanii pot evita taxele abuzive pentru întârzierea plăților la cardurile de credit.

Americanii plătesc anual peste 12 miliarde de dolari în penalități pentru întârzieri la plata cardurilor de credit, potrivit datelor Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Fiecare întârziere de câteva zile poate aduce un comision de până la 41 de dolari, lovind cel mai tare în persoanele cu venituri modeste.

De aici, a venit ideea Cashli Funds, care oferă avansuri fără dobândă, de până la 90 de dolari.

„Pentru noi, acest proiect a fost mai mult decât o colaborare - a fost o aliniere de valori. Misiunea Cashli de a sprijini comunitățile vulnerabile a rezonat perfect cu cultura noastră, care promovează diversitatea și incluziunea în toate formele ei”, explică Georgina Lupu, co-CEO la Wolfpack Digital.

Aplicația este disponibilă în engleză, spaniolă și creolă haitiană, iar de la lansarea de acum 2 ani și până în prezent, aplicația are peste 100.000 descărcări, o listă de așteptare și peste 12 milioane dolari procesați în tranzacții procesate prin platformă.

Firma clujeană Wolfpack Digital reunește designeri, ingineri software, manageri de proiect, și strategi de produs, iar aceasta dezvoltă produse digitale complete pentru parteneri din întreaga lume.

Aceasta are o filială în Dublin, Irlanda și peste 200 de aplicații dezvoltate în diverse industrii: fintech, healthcare, beauty, IoT, transport, educatie, sport, social.