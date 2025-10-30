Aplicația Threads a atins pragul de 150 de milioane de utilizatori activi zilnic

Şeful Meta, Mark Zuckerberg, a anunţat, cu ocazia celei mai recente conferinţe cu investitorii, că 150 de milioane de oameni accesează acum cel puţin o dată pe zi Threads, cea mai nouă reţea socială a companiei.

Numărul utilizatorilor zilnici a crescut la 100 de milioane în decembrie, iar la nivel lunar, platforma depășise 400 de milioane de utilizatori în august, potrivit News.ro.

Zuckerberg crede că Threads ar putea deveni următoare reţea socială a companiei care să treacă de un miliard de utilizatori.

Acesta a mai spuns că aplicația poate deveni lider în categoria din care face parte, astfel că nu mai este mult până când aceasta ar putea depăşi aplicația X a lui Elon Musk.

Dincolo de numărul de utilizatori, a crescut cu 10% şi timpul petrecut de oameni în cadrul reţelei, evoluţie care este pusă de şeful companiei pe seama sistemului de recomandări bazat pe inteligenţă artificială.

Cu creşterea numărului de utilizatori vine şi creşterea numărului de reclame care vor fi afişate în cadrul Threads. Acestea ar trebui acum să fie afişate la nivel global, în vreme ce Meta se pregăteşte să introducă şi reclamele video.