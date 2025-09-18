Skip to content

Digitalizarea IMM: Modificări la schema de ajutoare de câte 20.000-100.000 EUR/firmă. Ordinul MIPE 5.448/2025

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat un ordin de modificare a Schemei de ajutoare de câte 20.000-100.000 EUR, din cadrul Programului pentru Digitalizarea IMM, finanțat din fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Ordinul 5.448/2025, de modificare a Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor — grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, semnat de Dragoș Pîslaru, s-a publicat, joi, în Monitorul Oficial. 

Printre altele, prelungește termenul de plată a ajutoarelor de la 31 decembrie 2025 până pe 30 iunie 2026, având în vedere faptul că procedurile de verificare și contractare a proiectelor au întârziat. 

„Plata ajutorului se efectuează până la data de 30 iunie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis” - prevede noul ordin. 

