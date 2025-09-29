UPDATE. Dezvoltatorul de jocuri video Electronic Arts (EA) va fi cumpărat pentru 55 miliarde dolari

UPDATE. Dezvoltatorul de jocuri Electronic Arts, care are sute de angajați și în România, va fi cumpărat de investitori pentru 55 miliarde dolari. Compania a confirmat achiziția, potrivit CNBC.

Compania a confirmat că a intrat într-un acord definitiv cu un consorțiu de investitori, format din PIF, Silver Lake și Affinity Partners, într-o tranzacție în numerar care evaluează EA la o valoare de aproximativ 55 miliarde dolari, potrivit unui comunicat.

Conform termenilor acordului, consorțiul va achiziționa 100% din EA, PIF reînnoindu-și participația existentă de 9,9% în companie. Acționarii în companie vor primi 210 dolari / acțiune în numerar.

---

Știrea inițială:

Informația a fost raportată prima dată săptămâna trecută de WSJ, care a mai spus că tranzacția ar putea fi anunțată săptămâna aceasta.

Printre investitorii care ar urma să preia EA se numără Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită (PIF), Silver Lake și Affinity Partners, mai arată sursa citată.

Aceasta ar putea fi cea mai mare achiziție cu efect de levier din istoria Wall Street-ului, depășind vânzarea unei companii de electricitate din Texas pentru 45 miliarde dolari.

O achiziție cu efect de levier (leveraged buyout – LBO) este atunci când, pentru o achiziție, se folosesc predominant datorii. După anunț, acțiunile EA de vineri, 26 septembrie, au crescut cu 15%.

Electronic Arts (EA) a fost fondată în anul 1982 de către Trip Hawkins, antreprenor și fost angajat Apple. Compania de jocuri video dezvoltă și publică titluri ca Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Apex Legends, EA Sports FC (ex-FIFA), Madden NFL și NBA Live, printre altele.

Compania este listată la bursa Nasdaq din anul 1990, sub simbolul „EA” (schimbat din „ERTS” în 2011). Din anul 2023 încoace, EA a trecut prin mai multe restructurări, rezultate în numeroase runde de concedieri.

În România, Electronic Arts este prezentă printr-un studio deschis în București în anul 2005, dedicat diviziei EA Sports (jocurile sportive) și anumitor funcții corporative. Firma EA SPORTS ROMANIA SRL a avut, în 2024, un număr mediu de 837 angajați, a avut o cifră de afaceri de peste 553 milioane lei și a avut un profit net de 53,25 milioane lei, conform datelor raportate la Ministerul de Finanțe.