Databricks, companie cu doi români printre fondatori, cumpără un startup de foi de calcul

Databricks, compania americană specializată în date și inteligență artificială, lansată de un grup de IT-iști printre care se numără și miliardarii Ion Stoica și Matei Zaharia, a anunțat că a cumpărat un startup de foi de calcul.

Achiziția startup-ului Row Zero va extinde capacitățile Genie, „colegul AI” dezvoltat de Databricks, spune compania într-un comunicat. Nu a fost făcută publică suma pentru care startup-ul a fost cumpărat.

Cu Row Zero, agentul va adăuga o interfață familiară de tabel pe care echipele de business o pot folosi pentru a explora, modela și colabora.

Echipa financiară a companiei s-a „îndrăgostit” de Row Zero pentru că era un instrument cloud care putea scala peste 1 milion de rânduri live de „spreadsheets” (foi de calcul), conform TechCrunch.

„Foile de calcul sunt o astfel de interfață pe care orice analist de afaceri o iubește. Așadar, are mult sens să combinăm Business Intelligence (BI), agenți și foi de calcul!”, a scris Ali Ghodsi, CEO-ul Databricks, pe X.

At the beginning of this year, big portions of @databricks started running on Genie. When finance started doing all their work with Genie, we noticed that they were combining Genie with a Live Cloud Spreadsheet called Row Zero. This combination is really powerful. We met the Row… — Ali Ghodsi (@alighodsi) September 24, 2026

Datele securizate ale unei companii trăiesc, astfel, în stocarea cloud a Databricks, iar agenții AI și oamenii interacționează cu ele prin formatul de tabel și formulele pe care le cunosc bine, în loc să folosească și să învețe alte programe.

Startup-ul Row Zero a fost fondat în anul 2022 de o echipă formată din ingineri principali și seniori de la AWS, Tableau și Airtable. Acesta a strâns, în luna mai a anului trecut, o finanțare de 10 milioane dolari.

Databricks este o companie de date și inteligență artificială lansată în anul 2013, la San Francisco, de Ali Ghodsi, Andy Konwinski, Ion Stoica, Matei Zaharia, Patrick Wendell, Reynold Xin și Arsalan Tavakoli. Firma, care are peste 30 de birouri la nivel global, oferă o platformă unificată care include produse precum Genie, Lakebase, Agent Bricks, Lakeflow, Lakehouse și Unity Catalog.

Compania a finalizat cea mai recentă rundă de finanțare, de 5 miliarde de dolari, în urma căreia firma a fost evaluată la 190 de miliarde de dolari, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Cine sunt Ion Stoica și Matei Zaharia

Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre co-fondatorii Databricks, sunt considerați cei mai bogați români, cu averi estimate la 5 miliarde de dolari fiecare, conform revistei americane Forbes.

Deși trăiește și muncește în SUA de decenii întregi, inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani) apare în topul celor mai bogați oameni, realizat de revista americană Forbes, ca fiind miliardar din România.

Forbes a estimat că Stoica are o avere de 5 miliarde de dolari în 2026, dublu față de anul trecut. Astfel, el a urcat de pe locul 1462 pe poziția 852 la nivel mondial.

Ion Stoica predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California și a co-fondat o pleiadă întreagă de companii de tehnologie. Cea mai mare este Databricks. În plus, el a cofondat companii tech precum Conviva, Anyscale și LMArena (care a devenit unicorn în ianuarie 2026). Anyscale a fost cumpărată recent cu 1,65 miliarde dolari de compania britanică Nscale.

Matei Zaharia este și el co-fondator al Databricks. S-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. Inginer de calculatoare, Zaharia a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica.

Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.

La fel ca Ion Stoica, Matei Zaharia are o avere estimată de 5 miliarde de dolari, dublu față de anul trecut, conform Forbes.