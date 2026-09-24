OpenAI și Anthropic lansează modele AI mai ieftine, primele după apelurile la încetinirea dezvoltării tehnologiei

OpenAI şi Anthropic au prezentat marţi noi modele de inteligenţă artificială cu costuri mai reduse, în condiţiile în care cele două companii se confruntă cu o concurenţă tot mai puternică din partea dezvoltatorilor care oferă modele mai ieftine, cu parametri accesibili publicului, potrivit News.ro, care citează CNBC.

OpenAI a extins familia GPT-6 cu modelele GPT-6 Sol şi GPT-6 Luna, reducând preţurile de utilizare prin API cu 50% faţă de tarifele promoţionale ale GPT-5.6.

GPT-6 Sol, situat cu un nivel sub modelul Astra, este destinat sarcinilor mai complexe, precum programarea, în timp ce GPT-6 Luna este conceput pentru activităţi efectuate la scară mare, precum extragerea informaţiilor şi rezumarea documentelor.

Anthropic a prezentat, la rândul său, Claude Opus 5.5, cel mai nou model din familia Claude 5.5. Compania susţine că acesta utilizează mai eficient tokenurile şi va avea un cost de operare cu aproximativ 40% mai mic decât Claude Opus 5.

„Unul dintre lucrurile la care continuăm să inovăm este modul în care facem procesul de gândire şi generarea răspunsurilor mai eficiente, astfel încât modelul să folosească mai puţine tokenuri în funcţie de nivelul de efort ales”, a declarat pentru CNBC Dianne Penn, şefa diviziei de management de produs, cercetare şi laboratoare din cadrul Anthropic.

Primele lansări după apelurile la încetinirea dezvoltării AI

Noile modele reprezintă primele lansări ale celor două companii după ce CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a cerut o încetinire la nivelul întregii industrii a dezvoltării sistemelor avansate de inteligenţă artificială, pe fondul intensificării dezbaterilor privind siguranţa tehnologiei.

Discuţiile s-au amplificat după ce fostul cercetător Anthropic Jacob Coxon a anunţat pe 8 septembrie că a părăsit compania, avertizând că OpenAI şi Anthropic „se joacă cu vieţile noastre”.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, precum şi Elon Musk, CEO-ul Tesla şi SpaceX, s-au alăturat ulterior apelului lansat de Amodei.

În acelaşi timp, OpenAI şi Anthropic încearcă să răspundă cererii clienţilor pentru modele mai eficiente din punct de vedere al costurilor, într-o perioadă în care companiile încearcă să ţină sub control cheltuielile tot mai mari pentru inteligenţa artificială.

Presiunea concurenţială vine în special din partea companiilor care oferă modele mai ieftine cu parametri accesibili publicului, printre acestea numărându-se grupurile chineze Alibaba, Moonshot AI şi DeepSeek.