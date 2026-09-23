Startup-ul clujean .lumen (dotLumen), premiat de Glovo cu 5.000 EUR la competiția Tech Catalyst România 2026

Startup-ul clujean .lumen (dotLumen), cunoscut pentru dezvoltarea unor „ochelari” cu AI destinați persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, a câștigat competiția Tech Catalyst România 2026, organizată de Glovo.

Câștigător al celei de-a doua ediții a competiției, startup-ul primește un premiu în valoare de 5.000 EUR și oporunitatea de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat organizat de Glovo la Barcelona.

„Pentru noi, câștigarea Tech Catalyst înseamnă în primul rând oportunitatea de a duce tehnologia noastră de Physical AI într-o nouă zonă de aplicare: delivery. La Barcelona vrem să întâlnim oamenii potriviți pentru a face următorii pași și pentru a adapta tehnologia .lumen la roboți capabili să navigheze autonom din punctul A în punctul B, inclusiv în spații în care nu au mai fost niciodată. Noi am rezolvat deja această problemă pentru navigația persoanelor nevăzătoare, iar acum vrem să ducem aceeași tehnologie și în robotică, într-un domeniu care are nevoie de soluții mai scalabile, mai eficiente și mai sustenabile”, a declarat Cornel Amăriei, CEO și Founder .lumen.

.lumen dezvoltă o soluție pentru o problemă cu impact global: potrivit datelor companiei, aproximativ 338 de milioane de persoane trăiesc cu deficiențe de vedere, în timp ce la nivel mondial există doar aproximativ 28.000 de câini-ghid. Fondat în 2020 la Cluj-Napoca, startup-ul românesc a creat Pedestrian Autonomous Driving – PAD AI, tehnologie care transpune principiile condusului autonom în navigația pietonală.

Prima sa aplicație, .lumen Glasses for the Blind, utilizează inteligență artificială, camere și feedback haptic pentru a analiza mediul și a ghida utilizatorul în timp real, în interior și exterior, fără cartografiere prealabilă sau conexiune permanentă la internet. Produsul este Designed and Made in Romania, certificat CE, iar tehnologia este protejată de 39 de brevete și a fost validată de utilizatori din peste 40 de țări. Echipa .lumen numără în prezent 60 de ingineri și oameni de știință, cu expertiză în software, hardware, cercetare, testare clinică, design industrial și business development.

Urmărește un interviu StartupCafe.ro cu antreprenorul Cornel Amariei, co-fondator al dotLumen.

„Calitatea proiectelor prezentate anul acesta a fost foarte ridicată, iar decizia juriului nu a fost deloc ușoară. Toate echipele au răspuns foarte bine criteriilor competiției și am remarcat, mai mult ca oricând, o concentrare foarte clară asupra nevoilor reale din mediul urban. În cazul .lumen, este greu de ignorat și dimensiunea socială foarte puternică a tehnologiei dezvoltate, alături de potențialul său de utilizare în contexte multiple. Credem că echipa va valorifica foarte bine oportunitatea de la Barcelona și, dincolo de competiție, vedem și un potențial real de colaborare și sinergie între startup-urile participante”, a declarat William Benthall, Director Government Relations, Global HQ, Glovo și membru al juriului.

Ediția din acest an a atras numeroase aplicații, iar printre principalele direcții urmărite de startup-urile înscrise s-au numărat mobilitatea urbană și electrificarea transportului, optimizarea logisticii de ultim kilometru, automatizarea retailului, soluțiile bazate pe inteligență artificială, interoperabilitatea platformelor digitale și tehnologiile pentru creșterea accesibilității în mediul urban.

Proiectele au fost evaluate pe baza a patru criterii principale: utilitatea urbană, inovația, capacitatea de integrare în ecosistemul urban și fezabilitatea de piață, iar juriul format din 7 experți în inovație și dezvoltare urbană au urmărit atât relevanța soluțiilor pentru probleme urbane concrete, cât și sustenabilitatea modelelor de business și potențialul acestora de scalare.

Cinci finaliști pentru cinci provocări urbane diferite

Alături de .lumen, în finala Tech Catalyst România 2026 au intrat alte patru startup-uri care dezvoltă tehnologii și modele de business cu potențial de aplicare în ecosistemele urbane.

Strit Mobility, startup fondat în București, dezvoltă o soluție pentru logistica de ultim kilometru care combină mopede electrice cu o rețea de schimb rapid al bateriilor, gestionată printr-o aplicație.

SQB Robotics, fondat la Brașov, dezvoltă unități autonome de retail și micro-fulfillment bazate pe inteligență artificială, care pot permite funcționarea punctelor fizice de vânzare 24/7 și gestionarea automată a unei game diverse de produse.

Renter, cu operațiuni în București și Chișinău, oferă un model Fleet-as-a-Service pentru companii de curierat și logistică, integrând biciclete și mopede electrice, mentenanță, GPS, securitate IoT și o platformă proprie pentru administrarea flotelor.

HiO, startup fondat la Iași, dezvoltă o soluție de interoperabilitate care conectează retailerii, marketplace-urile și flotele într-un singur sistem și urmărește să simplifice comunicarea dintre aceste ecosisteme și orchestrarea comenzilor.

În calitate de câștigător Tech Catalyst România 2026, .lumen primește 5.000 de euro, iar doi reprezentanți ai echipei vor participa la StartUp Campus 2026, organizat între 6 și 8 octombrie la sediul Glovo, Yellow Park, din Barcelona.

Programul internațional reunește startup-uri din piețele în care Glovo este prezent și oferă participanților trei zile de mentorat, masterclass-uri, networking cu investitori și experți din industrie și interacțiune directă cu echipa de leadership Glovo.

Competiția Tech Catalyst România este dezvoltată în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), Coaliția pentru Economie Digitală, CITI Cluster, ROStartup și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și face parte din programul strategic global Power Up al Glovo.