Tech Catalyst România 2026 și-a desemnat câștigătorul: startup-ul .lumen câștigă cu o tehnologie AI pentru mobilitatea persoanelor nevăzătoare

Glovo, platforma tehnologică pentru comenzi on-demand, a desemnat câștigătorul celei de-a doua ediții Tech Catalyst România. .lumen (dotLumen), startup-ul românesc care dezvoltă o tehnologie de navigație autonomă bazată pe inteligență artificială pentru persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, a câștigat marele premiu al competiției, în valoare de 5.000 de euro, precum și oportunitatea de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat organizat de Glovo la Barcelona.

Ediția din acest an a atras numeroase aplicații, iar printre principalele direcții urmărite de startup-urile înscrise s-au numărat mobilitatea urbană și electrificarea transportului, optimizarea logisticii de ultim kilometru, automatizarea retailului, soluțiile bazate pe inteligență artificială, interoperabilitatea platformelor digitale și tehnologiile pentru creșterea accesibilității în mediul urban.

Proiectele au fost evaluate pe baza a patru criterii principale: utilitatea urbană, inovația, capacitatea de integrare în ecosistemul urban și fezabilitatea de piață, iar juriul format din 7 experți în inovație și dezvoltare urbană au urmărit atât relevanța soluțiilor pentru probleme urbane concrete, cât și sustenabilitatea modelelor de business și potențialul acestora de scalare.

„Calitatea proiectelor prezentate anul acesta a fost foarte ridicată, iar decizia juriului nu a fost deloc ușoară. Toate echipele au răspuns foarte bine criteriilor competiției și am remarcat, mai mult ca oricând, o concentrare foarte clară asupra nevoilor reale din mediul urban. În cazul .lumen, este greu de ignorat și dimensiunea socială foarte puternică a tehnologiei dezvoltate, alături de potențialul său de utilizare în contexte multiple. Credem că echipa va valorifica foarte bine oportunitatea de la Barcelona și, dincolo de competiție, vedem și un potențial real de colaborare și sinergie între startup-urile participante”, a declarat William Benthall, Director Government Relations, Global HQ, Glovo și membru al juriului.

O tehnologie românească gândită să redea independența în deplasare

.lumen dezvoltă o soluție pentru o problemă cu impact global: potrivit datelor companiei, aproximativ 338 de milioane de persoane trăiesc cu deficiențe de vedere, în timp ce la nivel mondial există doar aproximativ 28.000 de câini-ghid. Fondat în 2020 la Cluj-Napoca, startup-ul românesc a creat Pedestrian Autonomous Driving – PAD AI, tehnologie care transpune principiile condusului autonom în navigația pietonală.

Prima sa aplicație, .lumen Glasses for the Blind, utilizează inteligență artificială, camere și feedback haptic pentru a analiza mediul și a ghida utilizatorul în timp real, în interior și exterior, fără cartografiere prealabilă sau conexiune permanentă la internet. Produsul este Designed and Made in Romania, certificat CE, iar tehnologia este protejată de 39 de brevete și a fost validată de utilizatori din peste 40 de țări. Echipa .lumen numără în prezent 60 de ingineri și oameni de știință, cu expertiză în software, hardware, cercetare, testare clinică, design industrial și business development.

sursa foto: Glovo

„Pentru noi, câștigarea Tech Catalyst înseamnă în primul rând oportunitatea de a duce tehnologia noastră de Physical AI într-o nouă zonă de aplicare: delivery. La Barcelona vrem să întâlnim oamenii potriviți pentru a face următorii pași și pentru a adapta tehnologia .lumen la roboți capabili să navigheze autonom din punctul A în punctul B, inclusiv în spații în care nu au mai fost niciodată. Noi am rezolvat deja această problemă pentru navigația persoanelor nevăzătoare, iar acum vrem să ducem aceeași tehnologie și în robotică, într-un domeniu care are nevoie de soluții mai scalabile, mai eficiente și mai sustenabile”, a declarat Cornel Amăriei, CEO și Founder .lumen.

Cinci finaliști pentru cinci provocări urbane diferite

Alături de .lumen, în finala Tech Catalyst România 2026 au intrat alte patru startup-uri care dezvoltă tehnologii și modele de business cu potențial de aplicare în ecosistemele urbane.

Strit Mobility, startup fondat în București, dezvoltă o soluție pentru logistica de ultim kilometru care combină mopede electrice cu o rețea de schimb rapid al bateriilor, gestionată printr-o aplicație.

SQB Robotics, fondat la Brașov, dezvoltă unități autonome de retail și micro-fulfillment bazate pe inteligență artificială, care pot permite funcționarea punctelor fizice de vânzare 24/7 și gestionarea automată a unei game diverse de produse.

Renter, cu operațiuni în București și Chișinău, oferă un model Fleet-as-a-Service pentru companii de curierat și logistică, integrând biciclete și mopede electrice, mentenanță, GPS, securitate IoT și o platformă proprie pentru administrarea flotelor.

HiO, startup fondat la Iași, dezvoltă o soluție de interoperabilitate care conectează retailerii, marketplace-urile și flotele într-un singur sistem și urmărește să simplifice comunicarea dintre aceste ecosisteme și orchestrarea comenzilor.

În calitate de câștigător Tech Catalyst România 2026, .lumen primește 5.000 de euro, iar doi reprezentanți ai echipei vor participa la StartUp Campus 2026, organizat între 6 și 8 octombrie la sediul Glovo, Yellow Park, din Barcelona. Programul internațional reunește startup-uri din piețele în care Glovo este prezent și oferă participanților trei zile de mentorat, masterclass-uri, networking cu investitori și experți din industrie și interacțiune directă cu echipa de leadership Glovo.

Competiția Tech Catalyst România este dezvoltată în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), Coaliția pentru Economie Digitală, CITI Cluster, ROStartup și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și face parte din programul strategic global Power Up al Glovo. Prin această inițiativă, compania își propune să susțină startup-urile locale aflate într-un moment important de creștere și să creeze conexiuni între antreprenori, mediul privat, administrația publică și ecosistemul internațional de inovație.

În România, Tech Catalyst urmărește să contribuie la dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri și să susțină soluțiile tehnologice care pot răspunde unor provocări urbane concrete și care au potențial de integrare, parteneriat și scalare în contexte mai largi.

sursa foto: Glovo

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Despre Glovo

Glovo este o platformă tehnologică de top care conectează clienți, companii și livratori, oferind servicii la cerere din mai multe categorii – de la restaurante locale, magazine alimentare și supermarketuri, până la magazine de retail stradal. Ca pionier în Quick Commerce – noua generație a comerțului electronic – viziunea Glovo este de a construi cel mai mare marketplace online, oferind tuturor acces la orice în orașul lor, în doar câteva minute. Fondată în 2015 la Barcelona, compania operează în 21 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa. Pentru mai multe informații despre Glovo, vizitați: https://about.glovoapp.com/.

Despre Asociația Municipiilor din România (AMR)

Asociația Municipiilor din România (AMR) este o organizație neguvernamentală înființată în 1990, cu scopul de a reprezenta și promova interesele municipiilor din România. Organizația reunește toate cele 103 municipii din România și cele șase sectoare ale Bucureștiului, reprezentând aproximativ 10,5 milioane de locuitori. AMR sprijină administrațiile locale prin reprezentarea intereselor acestora la nivel național și european, oferirea de expertiză și consultanță, precum și facilitarea accesului la politici europene, oportunități de finanțare și bune practici, prin reprezentarea sa în organizații europene și internaționale, inclusiv prin biroul de la Bruxelles.

Despre Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) este instituția guvernamentală centrală responsabilă de coordonarea și implementarea strategiei de transformare digitală a României. ADR dezvoltă politici, standarde și platforme digitale care sprijină modernizarea administrației publice, interoperabilitatea sistemelor guvernamentale și furnizarea de servicii digitale centrate pe cetățeni.

Instituția joacă un rol esențial în dezvoltarea inițiativelor de e-guvernare, a soluțiilor de identitate electronică, a serviciilor digitale din zona securității cibernetice și în adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul sectorului public.

Despre Coaliția pentru Economie Digitală

Coaliția pentru Economia Digitală este o organizație independentă care reprezintă principalele platforme digitale de pe piața din România din domeniul ride-sharing, platformele de livrare de mâncare și produse, precum și platformele de trotinete electrice self-service.

Despre CITI Cluster

CITI Cluster — Centrul Internațional Tehnic pentru Inovație în Smart City — este un ecosistem colaborativ dedicat orașelor inteligente, coordonat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Bazat pe un model de tip „triple helix”, care aduce împreună autorități publice, mediul academic și organizații din sectorul privat, clusterul accelerează dezvoltarea comunităților urbane sustenabile, centrate pe cetățeni și susținute de tehnologie. Activitățile sale se concentrează pe inovație, transformare digitală, cercetare și schimb de cunoștințe, pentru a răspunde unor provocări urbane importante, precum mobilitatea, eficiența energetică, sustenabilitatea mediului și modernizarea serviciilor publice.

Despre ROStartup

ROStartup este organizația-umbrelă care reprezintă ecosistemul de startup-uri din România. Aceasta reunește antreprenori, investitori, organizații de sprijin pentru startup-uri, acceleratoare, incubatoare, factori de decizie, autorități publice și alți actori relevanți din zona de inovație, pentru a consolida colaborarea la nivelul ecosistemului. Misiunea sa este de a susține alinierea strategică, schimbul de cunoștințe și advocacy-ul în zona politicilor publice, sprijinind în același timp creșterea și extinderea internațională a startup-urilor românești.

Articol susținut de Glovo