Cum poate AI-ul să automatizeze vânzările și suportul pentru un magazin online?

Pentru un magazin online, o vânzare nu se pierde întotdeauna din cauza prețului. Uneori clientul pleacă pur și simplu pentru că nu găsește rapid răspunsul la o întrebare.

„Este produsul potrivit pentru mine? „, „Când ajunge? „, „Cât costă transportul? „, „Unde este comanda? ” sunt întrebări simple, dar care pot face diferența între o vânzare și un coș abandonat.

Aici devine interesantă folosirea AI-ului ca agent de vânzare și suport.

Un astfel de agent poate discuta cu clientul direct în magazin, poate identifica produsele potrivite, poate face recomandări și poate răspunde la întrebări despre preț, stoc și caracteristici.

Dacă există integrările necesare, poate merge mai departe: poate verifica o comandă, poate oferi linkul de tracking pentru AWB sau poate prelua anumite solicitări legate de comandă.

Pentru partea de suport, AI-ul poate răspunde la întrebări despre livrare, plată, retururi, termeni și condiții sau alte informații disponibile pe site.

Ce se întâmplă când AI-ul nu știe răspunsul?

Este una dintre întrebările firești atunci când vorbim despre o automatizare.

Dacă AI-ul nu are suficiente informații pentru a răspunde, poate spune acest lucru și poate redirecționa conversația către un operator uman. În acest fel, clientul primește ajutor chiar și atunci când întrebarea depășește ceea ce AI-ul nu poate gestiona.

Astfel, AI-ul poate automatiza conversația de la cap la coadă, iar echipa intervine atunci când este nevoie sau când clientul solicită acest lucru.

Un agent care lucrează și după terminarea programului

Un alt avantaj important este disponibilitatea permanentă.

Clientul care intră pe site seara târziu sau în weekend poate primi un răspuns imediat, fără să aștepte până a doua zi.

Mai mult, AI-ul poate interveni exact în acele momente în care un magazin risca să piardă un client. Dacă informația căutată nu poate fi găsită în două clickuri, clientul poate închide pagina. O conversație cu un agent AI îi poate oferi răspunsul de care are nevoie și îl poate ajuta să continue procesul de cumpărare.

Cât timp poate economisi un magazin?

Ca exemplu, un magazin cu aproximativ 1.000 de vizitatori pe zi poate ajunge la aproximativ 570 de conversații într-o lună.

La o durată medie de 4 minute pentru o conversație, vorbim despre aproximativ 38 de ore de suport într-o lună.

Dacă aceste conversații sunt preluate de un agent AI, o parte importantă din acest volum poate fi automatizată, iar echipa umană poate interveni la cerere, nu pentru fiecare întrebare repetitivă.

AI-ul nu mai este doar un chatbot

Ovebot.ai este un agent AI creat pentru magazine online, gândit să transforme conversația cu vizitatorul într-un proces de vânzare, recomandare și suport, disponibil 24/7.

Iar costul unei astfel de automatizări a ajuns la un nivel comparabil cu prețul unei cafele pe zi.

Ovebot AI este un produs românesc, dezvoltat de o echipă cu experiență în AI și automatizarea proceselor din e-commerce, cu obiectivul de a aduce soluțiile bazate pe inteligență artificială mai aproape de magazinele online.

Pentru ecommerce, aceasta poate fi una dintre cele mai practice utilizări ale AI-ului: nu doar să răspundă la întrebări, ci să fie prezent exact în momentul în care clientul are nevoie de ajutor pentru a lua o decizie.

Descoperă Ovebot.ai și vezi cum poate funcționa un agent AI direct în magazinul tău online.

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