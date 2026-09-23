Finanțare de 580 milioane dolari pentru un „unicorn” european care face drone militare autonome

O firmă care lucrează la tehnologii pentru drone militare autonome, fondată acum 25 de ani în Portugalia, a atras finanțare de 580 milioane dolari.

Runda de finanțare de Serie D a firmei TEKEVER a ridicat valoarea firmei la 6,4 miliarde dolari. Aceasta a fost condusă de investitorii UC Investments și Baillie Gifford, marcând prima investiție a Universității din California în Europa, cu participarea Merlyn Advisors, Crescent Cove, Ventura Capital și Iberis Capital.

Banii vor susține următoarea fază de creștere a companiei, consolidând capacitatea companiei de a-și executa strategia, de a-și adânci prezența internațională, de a-și extinde capacitățile industriale și tehnologice, de a accelera achizițiile strategice și de a-și consolida poziția de lider european în domeniul sistemelor autonome alimentate de inteligență artificială, scrie TEKEVER într-un comunicat.

Valoarea companiei a crescut de aproape 5 ori de la ultima rundă de finanțare strânsă, în luna mai 2025, când a devenit „unicorn”, adică o firmă privată de tehnologie evaluată la peste 1 miliard dolari înainte de listarea la bursă.

În total, firma a strâns finanțări de 1,2 miliarde dolari de-a lungul timpului, conform datelor de pe Crunchbase.

Firma a fost fondată acum 25 de ani de Ricardo Mendes, Vitor Cristina și Pedro Sinogas în Lisabona, Portugalia, prin desprinderea („spin-off”) de Instituto Superior Tecnico, școala de inginerie și tehnologie din cadrul Universității din Lisabona. TEKEVER s-a extins începând cu anul 2006 și are acum filiale operaționale în Marea Britanie, SUA și Franța, printre altele.

TEKEVER a fost recent aleasă de Ministerul Apărării din Marea Britanie pentru a livra CORVUS, noua capacitate de supraveghere a armatei britanice, în cadrul unui program în valoare de până la 400 milioane lire sterline în următorii 10 ani. Totodată, firma a semnat un contract cu Forțele Aeriene Portugheze pentru a livra sisteme de tip AR5 pentru misiuni de supraveghere.

De asemenea, la începutul acestei luni, „unicornul” european a cumpărat Flowcopter, o firmă de inginerie care dezvolta o tehnologie inovatoare de transmisie hidraulică pentru propulsia aerospațială, prin care dronele fără pilot pot transporta încărcături utile mai grele pe distanțe mai mari decât platformele convenționale.