Miliardarul român Daniel Dines explică la ce sunt oamenii mai buni decât AI-ul: „Construiești intern frica și pedeapsa”

Miliardarul român Daniel Dines, fondator al companiei IT româno-americane UiPath, crede că oamenii sunt superiori inteligenței artificiale prin faptul că răspund pentru consecințele acțiunilor lor, însă oamenii care lucrează în tandem cu AI-ul devin „supraoameni”.

Miercuri seara, la Las Vegas, în cadrul evenimentului anual Fusion, organizat de UiPath, Daniel Dines a explicat că modelele mari de limbaj (LLM), precum cele care stau la baza chatboturilor ChatGPT și Claude, sunt puternice și pot realiza anumite sarcini, dar în continuare lucrătorii umani au calități pe care nu le posedă aceste modele AI.

„Unde sunt LLM-urile mai bune decât noi și unde suntem noi mai buni decât ele? LLM-urile sunt mai bune decât noi la a raționa. Dacă le dai o problemă logică, ce poate fi exprimată în text, LLM-urile o vor rezolva mai bine decât 99% dintre oameni, în a crea o propoziție logică. Dar unde le batem noi - și asta este principala distincție între inteligența umană și inteligența artificială, sau superinteligența cum este acum la modă să o numești. Oamenii învață la job. Îi angajezi și se duc la întâlniri și aud un concept aici, alt concept dincolo… Oamenii văd cum rezolvă alții o sarcină, cheamă un coleg, învață. Această învățare este foarte importantă. LLM-urile nu învață, ele au memorie. Iar asta este foarte diferită de învățare. O memorie este un carnețel de notițe cu afirmații. Pentru ca un LLM să lucreze în contextul proceselor noastre din întreprinderi, el se așteaptă să i se dea un manual complet și detaliat al muncii respective și să i se descrie conceptele noastre interne. LLM-urile nu au fost create pentru a da răspunsuri exacte, ci pentru a suna plauzibil. LLM-ul se bazează pe probabilitate și pe plauzibil”, a explicat Dines.

De asemenea, omul are o anumită responsabilitate, pe care AI-ul nu o poate avea, în îndeplinirea unor sarcini. Aici, Dines a dat și exemplul jocului de șah.

„Un utilizator uman are un joc de pierdut, eșuezi, joci jocuri multe, pierzi jocuri multe, construiești intern frica și pedeapsa. Asta nu se întâmplă într-un LLM. Acest concept al acțiunii cu consecințe este atât de important în procesele enterprise. Pentru oamenii din companii, cele mai multe dintre acțiuni au consecințe. Fac o plată, nu știu dacă mai primesc banii înapoi dacă o trimit greșit. Oamenii plătesc pentru greșelile lor, uneori cu reputația lor, alteori cu locul de muncă sau pot chiar să ajungă la închisoare. Asta nu există pentru un LLM”, crede Daniel Dines.

„Acesta este supraomul pe care îl avem astăzi”

Pentru a sublinia valoarea adăugată pe care o are tandemul om-AI, Daniel Dines a dat exemplul său personal, pornind de la cartea pe care a lansat-o în 2026, folosind AI-urile ChatGPT și Claude, „The Work That Remains/Ce rămâne de făcut când mașinile fac restul”.

„Visul meu din adolescență era să devin scriitor. Am încercat să scriu un fel de roman, dar mi-am dat seama că nu am talent. Așa că m-am făcut inginer de software. Pe vremea aceea îmi doream să inspir oamenii prin scrierile mele, să am impact, dar nu s-a întâmplat. Poate cel mai aproape de dorința mea a fost când lucram la Microsoft și scriam mesajele de eroare. Dar acum a intrat în scenă AI-ul, o nouă specie de AI”, a spus Daniel Dines.

„Și am început să am discuții cu Claude și ChatGPT. I-am folosit în același timp. Când am decis să scriu cartea aceasta, unul era ghost writer-ul meu și partenerul meu de antrenament pentru idei, iar celălalt era editorul meu, care făcea verificări editoriale”, a explicat el cum a folosit AI pentru scrierea cărții.

„Cartea aceasta este un exemplu. N-aș fi putut scrie această carte fără AI, dar nici AI-ul nu ar fi putut scrie această carte singur, pornind doar de la un prompt de genul: Scrie o carte despre transformarea forței de muncă și cea mai bună cale pentru a mobiliza AI-ul în firme. Este imposibil. Dar cele două entități (om și AI- n.r.) au făcut o treabă decentă”, a concluzionat Dines.

Astfel, antreprenorul român consideră că AI-ul nu va elimina oamenii din firme, ci că viitorul muncii se bazază pe tandemul om-AI.

„Am încredere imensă în puterea LLM-urilor, dar am și mai multă încredere în puterea omului plus AI, împreună. Acesta este supraomul (superhuman) pe care îl avem astăzi. Nu sunt sigur că LLM-urile au superinteligență, dar noi plus AI devenim supraoameni”, a mai spus Daniel Dines.