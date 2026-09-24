„Apar orgolii, ego-uri”. Miliardarul român Daniel Dines (UiPath) spune care e cea mai grea parte a vieții de CEO

Miliardarul român Daniel Dines (54 de ani), fondator al companiei româno-americane de roboți software și inteligență artificială UiPath, a vorbit despre cea mai mare provocare cu care se confruntă în prezent în calitate de CEO al companiei.

Dines spune că cea mai dificilă parte a rolului său este să-i aducă pe oameni pe aceeași lungime de undă. „Sunt personalități atât de diferite, apar orgolii, ego-uri și tot felul de lucruri de genul ăsta. Asta mi se pare cel mai dificil”, a spus fondatorul UiPath, prima companie pornită din România care s-a listat la Bursa de la New York.

El a explicat și cum i-a schimbat inteligența artificială munca de CEO și cum arată acum o zi obișnuită de lucru pentru el.

„În momentul de față, îmi petrec poate jumătate din zi singur, în Visual Studio Code, lucrând cu Claude și ChatGPT. Iar acum am un impact mult mai mare asupra companiei decât înainte, pentru că ne-am schimbat complet modul de lucru”, a spus Dines la podcastul 20VC with Harry Stebbings.

„Acum un an, când cineva venea la mine cu o idee, venea cu o prezentare, și era foarte greu chiar și să pregătești o astfel de prezentare. Acum, toată lumea vine cu un fișier Markdown, pe care îl pot pune într-un folder uriaș de strategie pe care îl am și în care am agenți AI care lucrează cu toate aceste informații. Pun documentul în folder și apoi pot să-i pun întrebări inteligente despre el”, a mai spus el despre modul în care îl ajută AI-ul.

Daniel Dines, recomandare pentru antreprenori: „Face parte din transformare”

Dincolo de tehnologie și business, Dines a vorbit și despre un sentiment pe care îl poate aduce succesul: singurătatea. Miliardarul român spune că antreprenorii care trec prin astfel de momente ar trebui să se apropie mai mult de cei care îi cunosc de dinainte de a deveni oameni de succes.

„Cred că ar trebui să se înconjoare de cei mai buni prieteni ai lor, poate chiar de prieteni din copilărie, și să vorbească mai des cu ei. Cred că sunt oamenii care se pot raporta cel mai bine la cine erau înainte și care îi pot vedea așa cum sunt. Face parte din transformare și, oricum, este un lucru frumos de făcut”, a spus fondatorul UiPath.

„Tot te vei simți singur, dar vei avea sentimentul unei anumite continuități în viața ta. Una dintre cele mai plăcute părți ale vieții mele este să stau de vorbă și să petrec timp cu prietenii și cu familia. Acolo găsești, într-un fel, o mare parte din ceea ce te ajută să scapi de singurătate”, a mai adăugat Dines.

Printre altele, Daniel Dines a vorbit și despre interesul său pentru longevitate și despre atenția pe care o acordă sănătății. El spune că ia zilnic aproximativ 60 de suplimente diferite, pe care afirmă că le-a ales cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Mă doare tot corpul după orice antrenament la sală. Fac destul de multe lucruri. Am început să folosesc peptide și suplimente. Cred că iau în jur de 60 de suplimente diferite pe zi. Și toate mi-au fost recomandate și verificate de AI”, a declarat el.

Întrebat despre efectele acestui regim, fondatorul UiPath spune că rezultatele ar trebui să se vadă mai ales pe termen lung, dar că, în prezent, se simte mai bine decât în urmă cu un deceniu.

„Cred că efectele ar trebui să se vadă mai ales pe termen lung. Dar, sincer, mă simt mult mai bine chiar și decât acum 10 ani”, a mai spus Dines.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines (foto) și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 11 dolari și 24 de cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 5,85 miliarde de dolari, în prezent.