Business CheckIn. Lucrau de acasă în pandemie și au început să facă bijuterii handmade. De la o pagină de Facebook au ajuns să aibă două magazine

După aproape 20 de ani de experiență într-o multinațională, Valentin Ciobanu (foto) a ales să facă o schimbare și să pornească, alături de soția sa, un business de familie. Totul a început în perioada pandemiei, cu câteva bijuterii handmade și o pagină de Facebook, iar apoi povestea Edis Silver a crescut de la online la primul magazin fizic din Lugoj și, mai recent, la cel din Timișoara. Astăzi, afacerea înseamnă o echipă în creștere, o gamă variată de bijuterii și planuri de extindere.

Pentru deschiderea magazinului din Timișoara, cei doi antreprenori au apelat la o finanțare BT Mic, care i-a ajutat să transforme planul într-o realitate și să facă acest pas mai devreme decât își propuseseră inițial.

„Sincer, eu m-am șocat cât de repede mi-au intrat banii în cont. Foarte, foarte OK și chiar recomand. Chiar recomand celor care sunt la început de drum și au nevoie de finanțare să nu stea pe gânduri, să dea drumul”, spune Valentin Ciobanu.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii din România prin soluții de finanțare și resurse dedicate dezvoltării afacerilor, atât pentru cei aflați la început de drum, cât și pentru antreprenorii care își doresc să facă următorul pas în dezvoltarea business-ului.

Prin BT Mic, antreprenorii pot beneficia de finanțări de până la 300.000 de lei, resurse rapide și flexibile care susțin dezvoltarea afacerii. Acestea pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activității zilnice.

Business CheckIn. De la câteva bijuterii handmade, la magazine în Lugoj și Timișoara. Povestea unei afaceri de familie începute în pandemie

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Valentin Ciobanu: Mă numesc Valentin Ciobanu, sunt născut în Lugoj, județul Timiș. Până la 50 de ani am trăit în acest oraș frumos de pe malul Timișului. De aproximativ un an de zile, mi-am mutat domiciliul în Timișoara. Sunt 50% în Timișoara, 50% în Lugoj, datorită business-ului.

Am absolvit liceul, profil uman, și am început o facultate, dar, din păcate, nu am terminat-o, acesta fiind și unul dintre regretele pe care le am acum. Înainte de a începe acest business frumos, Edis Silver, am cochetat în tinerețe cu partea de vânzări, în special în domeniul telefoniei mobile. Totul a început la Germanos, unde am lucrat aproximativ doi ani, pe partea de vânzare, achiziție și câteva reparații. Din 2005 până în 2023 am lucrat într-o multinațională.

Se spune că atunci când te apropii de vârsta de 50 de ani, ai posibilitatea să faci două lucruri importante: să aștepți pensia sau să faci o schimbare în viața ta. Noi am făcut această schimbare. Zic „noi”, deoarece n-aș fi reușit fără soția mea.

Totul a început în momentul în care a venit pandemia. Atunci, amândoi lucrând în zona de multinațională, am stat în home office, am muncit de acasă. În această perioadă, soția a început să cocheteze cu niște brățări cu bile de argint și de aur, pe care le făcea pe șnur. Ceva în zona de handmade. După care a început cu o pagină de Facebook, apoi cu un site. Iar după site, în 2023, am deschis primul nostru magazin fizic în Lugoj. Acum, în iulie, am făcut un an de când am deschis acest magazin.

În Timișoara am deschis magazinul anul acesta, pe 30 martie, cu ajutorul celor de la BT Mic, fără de care nu am fi reușit să-l deschidem atât de repede. Cine știe, poate în viitor am fi reușit și fără, dar am simțit atunci că e momentul și, dacă simți asta, atunci nu mai trebuie să stai.

Referitor la echipă, în momentul de față suntem cinci angajați. O să urmeze, într-o perioadă mai scurtă, încă vreo doi colegi, pentru a fi echipa completă. În ceea ce privește gama de produse, la Edis Silver avem începând de la bijuterii pentru copii, din argint și aur, produse handmade, cercei cu cristale swarovski, până la brățări de mână cu pietre prețioase și semiprețioase și verighete de aur. Pe lângă producție, suntem și comercianți, cumpărăm și vindem. Gama de produse este variată. Putem spune că aproximativ 10% înseamnă producție și 90% distribuție, adică achiziție și vânzare.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Valentin Ciobanu: Cum am zis, nu aș fi reușit fără soția mea. Sfaturile au venit de la ea. Am o experiență în spate în ceea ce înseamnă partea de vânzare, partea de achiziție și, până la urmă, procesul de vânzare, ori că vinzi un măr, ori că vinzi o bijuterie, în mare, este același.

Astfel, am simțit că în această nișă, cea a bijuteriilor, mai este loc și am încercat să facem lucrurile bine de la început. Tot ce am făcut până acum, am reușit să facem bine și nu ne-am grăbit. De exemplu, când am hotărât să deschidem magazinul din Timișoara, analiza a început de anul trecut, din vară. Ne-au trebuit vreo 6-7 luni până le-am pus pe toate cap la cap. Am calculat orice detaliu până ne-am făcut planul de business. Nu am făcut planul de afacere de azi pe mâine.

În momentul acela, când căutam ce să facem în continuare, online sau offline, am avut niște convorbiri telefonice sau față în față cu oameni care erau în domeniu și mi-am pus un semn de întrebare: dacă acel om poate, atunci eu, cu experiența pe care o aveam în spate și cu viziunea pe care o am, nu cred că nu am cum să nu reușesc.

Și am reușit, chiar într-o perioadă scurtă. Oot să recunosc că am făcut destul de mult, dar cu foarte multe sacrificii. E puțin complicat până le pui să funcționeze, să meargă lucrurile singure. În plus, dacă nu ai lângă tine oameni implicați și oameni dedicați, nu merge.

De exemplu, la magazinul din Lugoj avem o colegă care este cu noi de aproximativ un an de zile și chiar vorbim aceeași limbă, suntem pe aceeași lungime de undă. Își face treaba, este dedicată 1000%. Aceștia sunt oamenii cu care poți să mergi mai departe.

Ideea e simplă. Dacă îți deschizi un business de familie, cum am început noi, soț-soție, dacă nu încerci să te dezvolți, să-ți angajezi oameni, să delegi funcții, să delegi treburi, partea de vânzare, ajungi să te plafonezi și nu reușești să te dezvolți.

Un lucru pe care l-am simțit în primele 3-4 luni la Lugoj, în momentul în care eram cu soția în magazin, era că nu prea mai puteam. Fiind implicați în procesul de vânzare, nu prea mai aveam timp de un eveniment, de un târg, de o expoziție, de un furnizor. În astfel de situații, începi să stagnezi, să nu mai ai acea viziune.

Când a venit primul angajat, automat și timpul nostru s-a deblocat și am avut mai mult timp pentru a face și pasul următor în dezvoltarea business-ului. Și chiar am făcut-o. Asta recomand tuturor celor care sunt la început de drum: să nu se blocheze în procesul de vânzare.

Normal, la început trebuie să fii acolo, să înțelegi ce se cere, să înțelegi cum se vinde, să înțelegi anumite lucruri, dar, cu timpul, dacă nu ieși din acel magazin, spațiu, oriunde ești, pentru a-ți crește business-ul, te plafonezi.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Valentin Ciobanu: Am folosit finanțarea în proporție de 70% pentru deschiderea magazinului de la Timișoara. Am simțit atunci că s-a ivit o ocazie. Nu era în plan să-l deschidem în momentul acela, ci anul acesta, în această perioadă, septembrie-octombrie. S-a ivit atunci ocazia, am analizat-o și am căutat surse de finanțare.

BT Mic a fost cel care ne-a oferit această șansă. În ceea ce privește procesul de obținere a finanțării, sincer, eu m-am șocat cât de repede mi-au intrat banii în cont. Foarte, foarte OK și chiar recomand.

Chiar recomand celor care sunt la început de drum și au nevoie de finanțare să nu stea pe gânduri, să dea drumul. Tot ce am vorbit cu cei de la BT s-a și concretizat. Nu s-a pus problema să vorbim una și să facă alta, chiar au fost foarte OK.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Valentin Ciobanu: Implementarea unui produs. Suntem undeva la 95% cu implementarea lui. Mai avem niște discuții cu un furnizor, dar se închide cercul și am mai bifat o provocare. Nu e ușor să implementezi un produs, să-l aduci azi și mâine să-l vinzi. Sunt niște pași în spate: trebuie să testezi o piață, trebuie să testezi un furnizor și produsele.

Mai bine zis, cam toate produsele pe care le comercializăm noi, de la toți furnizorii, sunt testate. Nu am luat azi un produs și l-am pus pe piață mâine.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Valentin Ciobanu: Primul client l-am avut pe partea de online, când am pornit site-ul. Nu cred că am dormit în noaptea respectivă, după ce a plecat coletul. Cred că aș fi fost în stare să-l duc cu mașina. Clientul cred că era la vreo 200 de kilometri distanță de noi.

Aveam site-ul deschis și așteptam să văd când se livrează și care este feedback-ul clientului. A fost o noapte nedormită, dar nu din cauza stresului, ci a emoțiilor, până să ajungă coletul în regulă. După aproximativ două zile am sunat clientul și a fost foarte, foarte mulțumit.

Mereu am încercat să intrăm cu altceva, cu o altă împachetare, cu împachetare cadou, cu un feedback din partea clientului, cu un voucher. Eu m-am pus tot timpul în postura clientului. Cum mi-ar plăcea mie să primesc un colet prin curier, cum mi-ar plăcea să fie împachetat produsul, ce mi-ar plăcea să găsesc în colet, cum sau ce mi-ar plăcea să-mi spună furnizorul când mă sună.

StartupCafe.ro: Ce mă ține treaz noaptea?

Valentin Ciobanu: Sunt multe planuri de viitor. Acelea mă țin treaz noaptea și îmi dau energie. Mai avem câteva planuri și acelea mă țin în priză.

Referitor la ceea ce am realizat până acum, încercăm să punem lucrurile pe făgașul drept, să fie totul OK. Mai avem puțin cu Timișoara, dar rezolvăm și acolo. Următorul proiect o să fie unul de anvergură și deja am început să-l creionăm. Nu vrem să ne oprim aici. Însă, după ce reușim să facem acel proiect, ar trebui să ne mai tragem sufletul și să culegem și roadele.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Valentin Ciobanu: Cum spuneam, pe termen scurt, mai avem acel 5% de pus la punct la magazinul din Timișoara, lucru pe care, mă gândesc, o să reușesc să-l fac luna aceasta. O să urmeze o perioadă grea. Ne apropiem cu pași mici și repezi de sărbători. Pentru noi o să fie o provocare foarte mare ceea ce înseamnă luna decembrie, jumătatea lui ianuarie, februarie, martie, aprilie.

Astfel, până în aprilie, o să ne axăm doar pe ceea ce înseamnă partea de vânzări. În paralel, avem, eu și soția mea, acel proiect de suflet pe care îl creionăm, dar până nu-l văd „acolo”, nu prea aș vrea să discut foarte mult despre el. Mă repet, fără ea nu cred că aș fi reușit. La fel și ea fără mine. Suntem doi într-unul, vorbim aceeași limbă, ne înțelegem. Mai departe, ne vom implica, cum ne-am implicat și luna trecută, mult mai mult în procesul de vânzare.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.