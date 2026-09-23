Înscrieri: Hackathon pentru studenții români din domeniile IT, în București

Studenții români din domeniile tehnic și IT se pot înscrie într-un hackathon, în urma căruia pot dezvolta aplicații software pe baza unei teme propuse, sub îndrumarea mentorilor, pentru a câștiga premii în valoare totală de peste 7.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Înscrierile încep pe 5 octombrie, pe site-ul hackathon-ului, AICI.

Anul acesta, Smarthack va avea loc pe 7 și 8 noiembrie, la Politehnica Business Tower din București. Participanții vor avea 24 de ore pentru a dezvolta o aplicație software pe baza unei teme propuse de unul dintre partenerii din domeniul IT&C. Echipele formate din 3-5 persoane vor lucra sub îndrumarea mentorilor, specialiști de la companiile participante la eveniment, pentru a găsi cele mai bune soluții.

Pe lângă competiția propriu-zisă, participanții pot participa la workshop-uri tehnice și sesiuni de Pitching Skills, organizate de sponsori. Premiile vor depăși valoarea de 7000 EUR, însă cel mai valoros câștig va fi experiența acumulată și oportunitatea de a-ți dezvolta competențe utile pentru carieră, transmite Asociația Studenților la Matematică și Informatică.

Fondată în 2009, Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) își propune să reprezinte interesele și aspirațiile studenților, facilitând comunicarea dintre aceștia și cadrele didactice. Prin proiectele pe care le organizează, asociația sprijină dezvoltarea abilităților tehnice, de comunicare și leadership ale studenților, esențiale pentru viitorul lor profesional.