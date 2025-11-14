Cum te ferești de fraudele prin telefon de Black Friday. Sfaturi de la Revolut

Banca digitală Revolut pune în gardă clienții cu privire la tentativele de fraudă prin telefon, mai ales în contextul evenimentelor de tip „Black Friday”.

De cele mai multe ori, victimele primesc un apel telefonic de la un număr necunoscut, dar cu format specific numerelor de telefon românești.

Acestora li se solicită validarea sau verificarea unei presupuse plăți sau tranzacții către o platformă de e-commerce globală.

Scenariul:

Apelurile par a fi inițiate de un robot telefonic, care pretinde că sună din partea băncii, a unei autorități sau a unei companii pentru a lămuri detaliile unei plăți făcute către o platformă de e-commerce.

Scopul apelului este acela de a convinge victimele să apese pe o anumită tastă, să trimită bani, să divulge date personale sau să instaleze aplicații de tipul malware. În unele dintre aceste cazuri, în mod înșelător, presupușii agenți de la serviciul de customer support pretind că reprezintă Revolut.

Ce ar trebui să te pună pe gânduri:

Apelul se realizează direct pe telefon, nu în aplicația Revolut.

Apelul este nesolicitat și apare total neașteptat.

De cele mai multe ori, apelantul este fie o persoană care nu vorbește în limba română, fie se adresează în română, dar cu un accent străin.

Este invocată o tranzacție de care utilizatorul nu știe nimic sau este o plată către o platformă pe care utilizatorul nu a folosit-o recent sau o folosește ocazional.

Apelantul îți cere, la telefon, să comunici date personale, codul PIN, datele cardului, să ignori avertismentele și notificările din aplicația Revolut

Apelantul te pune să trimiți banii „într-un cont sigur” sau să faci o plată (din orice motiv)

Ce te ajută să identifici tentativa de fraudă:

Este un apel de la un număr de telefon necunoscut .

. Este un apel făcut prin rețeaua de telefonie mobilă. Revolut sună numai prin aplicație , nu direct pe telefonul mobil.

, nu direct pe telefonul mobil. Este un apel neanunțat și nesolicitat . Marea majoritate a apelurilor Revolut către clienți se realizează doar după ce au fost stabilite anterior de un agent de la relații cu clienții , prin intermediul chat-ului din aplicație.

și . Marea majoritate a apelurilor Revolut către clienți se realizează doar , prin intermediul chat-ului din aplicație. Un alt indiciu este comportamentul apelantului, care nu se potrivește cu cel al unui agent de relații cu clienții profesionist.

Ce pot face clienții ca să se asigure că apelul telefonic primit este unul autentic?

În primul rând, să nu dea curs indicațiilor venite de la apelant decât dacă acesta este confirmat ca fiind reprezentant al companiei.

Să verifice imediat în aplicație, în chat, dacă este, într-adevăr, un telefon efectuat de către Revolut. Să înceteze orice conversație cu apelantul și să reclame tentativa de fraudă către bancă, dacă apelul nu este confirmat în chat.

dacă este, într-adevăr, un telefon efectuat de către Revolut. Să înceteze orice conversație cu apelantul și să reclame tentativa de fraudă către bancă, dacă apelul nu este confirmat în chat. Clienții pot sesiza companiile de telecomunicații în legătură cu utilizarea unor numere de telefon care par autentice (numere locale, similare celor folosite de alți utilizatori români), pentru a vedea dacă aceste companii iau măsuri pentru a preveni situațiile/ cazurile de spoofing.

Se pot adresa autorităților competente (ANCOM, DNSC).

În cazul în care au căzut victime unui astfel de fraude, să se adreseze automat băncii (în chat-ul din aplicație) și Poliției.

Concluzia:

Dacă cineva te sună neanunțat și nesolicitat, la telefon, printr-un alt canal decât aplicația Revolut, atunci trebuie să te oprești și să îți pui întrebarea dacă într-adevăr te apelează cineva din partea băncii sau este un posibil escroc.

Mai mult, un agent de relații cu clienții nu ar cere unui utilizator la telefon să efectueze o anumită tranzacție sau să trimită bani către un anumit cont bancar.

Revolut a lansat funcționalități de securitate precum apelurile în aplicație, disponibil de la începutul acestui an, sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a detecta fraudele în timp real, limite pentru tranzacții și autentificarea biometrică, ajutând astfel clienții să evite scam-urile prin impersonare și nu numai.

