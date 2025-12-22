Anularea codului de TVA și consecințele fiscale: „E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute” (expert)

Recent, mai multe firme cărora ANAF le-a anulat codul de TVA s-au trezit cu decizii cu decizii de impunere pentru sume de plată retroactiv. În acest context, un expert contabil și consultant fiscal a venit cu câteva recomandări utile pentru antreprenori.
Cornel Grama, expert contabil și consultant fiscal, a explicat recent, pe Facebook, care sunt cele două situații în care ANAF poate anula codul de TVA:
- La cererea contribuabilului, ca să devină neplătitor de TVA, în baza art. 316 alin. 11 lit. g).
- Din oficiu, de către ANAF, din mai multe considerente (cazuri în care se trimit aceste decizii de impunere cu acele sume de plată retroactiv), dacă firma a continuat să aibă venituri de la data anulării codului de TVA.
Grama atrage atenția că în acest caz, anularea codului de TVA este de fapt o sancțiune pentru firmă, aplicată de ANAF.
„ART. 316 alin. 11 lit. a) – firmă inactivă la Registrul Comerțului, de ex.;
ART. 316 alin. 11 lit. c) – asociații/administratorii au cazier fiscal;
ART. 316 alin. 11 lit. d) – nu s-a depus niciun decont de TVA timp de 6 luni consecutive sau 2 trimestre consecutive;
ART. 316 alin. 11 lit. e) – în 6 luni consecutive, în deconturile depuse nu au fost declarate operațiuni (deconturi pe "zero")”, explică el.
Consultantul fiscal a transmis și câteva recomandări pentru antreprenori. În primul rând, aceștia ar trebui să verifice situației firmei referitoare la TVA pe site-ul ANAF, AICI, conform lui Grama.
Acolo, antreprenorii „vor vedea exact care e situația firmei lorîn privința TVA: dacă au codul anulat sau nu și din ce motive a fost anulat, dacă e cazul”, potrivit lui.
„Dacă sunteți într-una din situațiile de mai sus, de la literele a), c), d) și e) de la art. 316, când verificați situația, trebuie neapărat să luați legătura cu contabila/contabilul dvs. sau cu un consultant fiscal, ca să vă spună ce demersuri să faceți. E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute și să fiți liniștiți”, a explicat el.
Recent, StartupCafe.ro a scris că un patron a semnalat pe Grupul Antreprenorilor din România că ANAF i-a retras codul de TVA de la firmă, iar acum îi cere să plătească acest impozit pe toate tranzacțiile efectuate de SRL-ul său în ultimii 6 ani. Zeci de membri ai grupului de pe Facebook i-au răspuns cu explicații și sfaturi.
Un alt patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani. Robert, care s-a prezentat ca „mic antreprenor care a avut un magazin de haine” a povestit situația sa, zilele trecute cerând, de asemenea, sfaturi pe același grup.