Anularea codului de TVA și consecințele fiscale: „E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute” (expert)

Recent, mai multe firme cărora ANAF le-a anulat codul de TVA s-au trezit cu decizii cu decizii de impunere pentru sume de plată retroactiv. În acest context, un expert contabil și consultant fiscal a venit cu câteva recomandări utile pentru antreprenori.

Cornel Grama, expert contabil și consultant fiscal, a explicat recent, pe Facebook, care sunt cele două situații în care ANAF poate anula codul de TVA:

La cererea contribuabilului, ca să devină neplătitor de TVA, în baza art. 316 alin. 11 lit. g).

Din oficiu, de către ANAF, din mai multe considerente (cazuri în care se trimit aceste decizii de impunere cu acele sume de plată retroactiv), dacă firma a continuat să aibă venituri de la data anulării codului de TVA.

Grama atrage atenția că în acest caz, anularea codului de TVA este de fapt o sancțiune pentru firmă, aplicată de ANAF.

„ART. 316 alin. 11 lit. a) – firmă inactivă la Registrul Comerțului, de ex.;

ART. 316 alin. 11 lit. c) – asociații/administratorii au cazier fiscal;

ART. 316 alin. 11 lit. d) – nu s-a depus niciun decont de TVA timp de 6 luni consecutive sau 2 trimestre consecutive;

ART. 316 alin. 11 lit. e) – în 6 luni consecutive, în deconturile depuse nu au fost declarate operațiuni (deconturi pe "zero")”, explică el.

Consultantul fiscal a transmis și câteva recomandări pentru antreprenori. În primul rând, aceștia ar trebui să verifice situației firmei referitoare la TVA pe site-ul ANAF, AICI, conform lui Grama.

Acolo, antreprenorii „vor vedea exact care e situația firmei lorîn privința TVA: dacă au codul anulat sau nu și din ce motive a fost anulat, dacă e cazul”, potrivit lui.

„Dacă sunteți într-una din situațiile de mai sus, de la literele a), c), d) și e) de la art. 316, când verificați situația, trebuie neapărat să luați legătura cu contabila/contabilul dvs. sau cu un consultant fiscal, ca să vă spună ce demersuri să faceți. E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute și să fiți liniștiți”, a explicat el.

Recent, StartupCafe.ro a scris că un patron a semnalat pe Grupul Antreprenorilor din România că ANAF i-a retras codul de TVA de la firmă, iar acum îi cere să plătească acest impozit pe toate tranzacțiile efectuate de SRL-ul său în ultimii 6 ani. Zeci de membri ai grupului de pe Facebook i-au răspuns cu explicații și sfaturi.

Un alt patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani. Robert, care s-a prezentat ca „mic antreprenor care a avut un magazin de haine” a povestit situația sa, zilele trecute cerând, de asemenea, sfaturi pe același grup.