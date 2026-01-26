Crypto 2026: Bitcoin revine sub 90.000 dolari, cu ieșiri masive din ETF-uri (analist eToro)

Criptomoneda Bitcoin revine sub pragul de 90.000 de dolari, pe fondul unui sentiment de prudență pe piață, în contextul tensiunilor geopolitice dintre SUA și NATO, al noilor amenințări cu tarife vamale asupra importurilor canadiene și al incertitudinii macroeconomice, spune un analist într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat ieșiri de 1,32 miliarde dolari săptămâna trecută, miercuri fiind înregistrate ieșiri de 708,7 milioane dolari, a șasea zi ca mărime din punct de vedere al ieșirilor înregistrate de la lansarea ETF-urilor bitcoin de tip spot în urmă cu doi ani, spune analistul Simon Peters pentru platforma eToro.

Ethereum a scăzut cu 14% săptămâna trecută, dar este acum pe punctul să scadă sub recentul nivel de suport de 2.750 de dolari. În mod similar, solana este potențial pe punctul de a cădea sub pragul de 120 de dolari.

La momentul publicării, 1 Bitcoin valorează aproximativ 87.605,56 dolari, 1 ETH valorează 2884,78 dolari și 1 SOL valorează 122,78 dolari, conform CoinMarketCap.

Redăm restul analizei:

Privind în perspectivă către această săptămână, atenția se va îndrepta către decizia Fed de miercuri privind rata dobânzii și conferința de presă. Având în vedere că inflația din SUA este încă peste nivelul țintă și nu se află pe o traiectorie descendentă, piețele se așteaptă ca Fed să mențină ratele dobânzii la nivelurile actuale, dar traderii și investitorii vor căuta informații noi pentru a afla dacă Fed prevede o scădere a inflației și posibile reduceri ale ratei dobânzii în cursul acestui an.

De asemenea, vom monitoriza orice evoluții în legătură cu Legea CLARITY și orice îmbunătățire a probabilităților ca proiectul de lege să fie adoptat de Senat, deoarece acesta ar putea să ofere un impuls mult necesar prețurilor criptoactivelor.

În plus, președintele SEC (Comisia de Valori Mobiliare a SUA), Paul Atkins, și președintele CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Michael Selig, vor organiza marți un eveniment comun pentru a discuta armonizarea dintre cele două instituții și eforturile lor de a îndeplini promisiunea electorală a președintelui Trump de a face din Statele Unite capitala mondială a criptoactivelor.

CELE MAI IMPORTANTE EVOLUȚII

Câștigătorii săptămânii precedente (12 ianuarie) au fost marii perdanți ai săptămânii trecute, pe fondul sentimentului de aversiune față de risc care domină în prezent piețele cripto. $DASH a scăzut cu 30%, tranzacționându-se în prezent la 58 dolari. $ICP a scăzut cu 25% și se menține în apropierea unui nivel important de suport tehnic, respectiv 3 dolari.

UBS va oferi servicii de tranzacționare cu criptoactive

UBS, una dintre cele mai mari bănci de investiții și administrare de capital din lume, intenționează să permită anumitor clienți ai serviciilor bancare private să tranzacționeze bitcoin și ethereum direct, nu doar prin intermediul ETF-urilor de tip spot.

Conform Bloomberg, inițial doar clienții selectați din Elveția vor putea cumpăra și vinde bitcoin și ethereum, serviciul putând fi extins ulterior pe piețele din Asia-Pacific și SUA.

Această mișcare a UBS vine în urma interesului crescut al marilor instituții financiare și bănci de investiții pentru criptoactive, cu scopul de a satisface cererea tot mai mare a clienților existenți pentru expunerea la active digitale.

21Shares lansează ETF-ul dogecoin de tip spot pe Nasdaq

21Shares a lansat săptămâna trecută ETF-ul dogecoin (TDOG) de tip spot pe Nasdaq, acesta fiind al treilea ETF de acest tip care intră pe piața americană, după Bitwise și Grayscale. Cu toate acestea, este primul care a obținut aprobarea Fundației Dogecoin, organizația non-profit care supraveghează dezvoltarea Dogecoin.

În ciuda lansării ETF-ului, dogecoin rămâne sub presiune. La 0,12 dolari, prețul este în scădere cu 75% față de maximul din decembrie 2024 și ar putea scădea și mai mult dacă sentimentul pieței rămâne prudent.