„Salut controalele ANAF în zona de ridesharing” – ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, chestionat de StartupCafe.ro, că acțiunile de control la firmele românești de transport alternativ sunt justificate de „dimensiunea sumelor anunțate de ANAF” privind evaziunea fiscală din sectorul de ridesharing.

„Salut controalele ANAF în zona de ridesharing. Cred că dimensiunea sumelor anunțate de ANAF justifică aceste controale. Era nevoie de intervenția ANAF în zona de ridesharing și despre acest lucru am vorbit de acum mult timp, dar acum aceste controale s-au și întâmplat. Sunt sume care ne ajută în momentul de față, toate sumele pe care le acumulează ANAF suplimentar. Aș vrea să și punctez comportamentul ANAF și să felicit conducerea ANAF pentru ceea ce a făcut în aceste 6 luni în privința creșterii colectării, care a ajutat foarte mult la echilibrarea bugetară” - a spus Nazare, chestionar de StartupCafe.ro, într-o conferință.

Întrebat despre cazurile de corupție din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Nazare a menționat că a cerut ANAF-ului acțiuni interne față de „cazurile suspecte de acolo”.

„În privința chestiunilor legate de integritate, am cerut Direcției de integritate din ANAF să acționeze împotriva tuturor cazurilor suspecte de acolo” - a precizat ministrul Finanțelor, răspunzând unei întrebări adresate de StartupCafe.ro.

Șpagă la ANAF: 5 inspectori fiscali și-au recunoscut faptele de corupție, dar nu merg la închisoare

Cazuri de corupție ies la iveală în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Zilele acestea, 5 inspectori ANAF au recunoscut, în fața magistraților, că au luat șpagă sau au făcut trafic de influență, în conexiune cu firme românești care practică transportul alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupției au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției ale următorilor inculpați:

Marian Marius Eduard, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale),

Aurică Costică, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale),

Istrati Bogdan, la data faptelor șef serviciu în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și dare de mită,

Ivan Ionuț-Bogdan, la data faptelor, șef serviciu în cadrul A.N.A.F. - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență,

Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la dare de mită,

Z.T. și L.D., administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (două acte materiale),

Z.J., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

Faptele recunoscute de inspectorii ANAF șpăgari, conform comunicatului DNA:

În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, în calitate de inspectori antifraudă, a efectuat un control la o firmă cu activitate în domeniul transportului alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpații E.T. și M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli. La solicitarea inculpaților E.T. și M.A.G., formulată prin intermediar, în vederea sustragerii de la răspundere penală, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan, în calitate de șef serviciu, le-ar fi promis că va interveni la colegul său, inculpatul Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard.

În acest context, în luna noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 EUR, i-ar putea determina pe cei doi inspectori ANAF din subordine- inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard - să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

În baza înțelegerii cu inspectorul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, inspectorul Ivan Ionuț-Bogdan le-ar fi cerut și el, prin intermediar, inculpaților E.T. și M.A.G (de la firma de transport alternativ), suma de 75.000 de lei. Ivan Ionuț-Bogdan ar fi lăsat să se înțeleagă că are influență asupra colegilor săi - inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă.

În schimbul banilor, Ivan Ionuț-Bogdan ar fi urmat să îi determine pe cei doi inspectori ANAF care au mers în control la firma de ridesharing să soluționeze acțiune într-un mod favorabil SRL-ului, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

La data de 2 decembrie 2024, prin același intermediar și în scopul mai sus menționat, Ivan Ionuț-Bogdan ar fi primit de la cei doi reprezentanți ai firmei de transport alternativ suma de 75.000 de lei cerută.

Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit 45.000 lei, iar în cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, 20.000 lei inspectorilor ANAF Aurică Costică și Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la firmă fără a se formula o sesizare penală.

Anterior, în perioada februarie – martie 2023, în calitatea menționată, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan ar fi pretins, printr-un intermediar (martor) suma de 50.000 de lei (echivalentul a 10.000 EUR), de la inculpații E.T. și M.A.G., administratori în fapt ai unor societăți comerciale cu activitate în transportul alternativ de persoane.

Ivan Ionuț-Bogdan, de la ANAF, a lăsat să se creadă că are influență asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controale la societățile respective și că îi va determina să soluționeze activitățile de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi sesizări penale cu privire la neregulile constatate.

La scurt timp, prin același intermediar, inculpatul Ivan Ionuț-Bogdan ar primit de la cei doi administratori suma pretinsă, corespunzătoare cuantumului de 50.000 de lei.

În 2024 inspectorii ANAF Antifraudă Marin Marius-Eduard și Aurică Costică au făcut un control la o firmă de comerț cu legume și fructe. Colegul lor, Ionescu Valentin-George, la solicitarea unei persoane (martor), l-ar fi abordat pe Marin Marius-Eduard în vederea finalizării favorabile a controlului inițiat, pentru firma respectivă. Ca urmare, în perioada 11 aprilie – 7 august 2024, inculpatul Marin Marius-Eduard, ar fi pretins pentru sine și pentru Aurică Costică, suma de 20.000 lei.

Astfel, inculpatul Ionescu Valentin-George ar fi remis, cu titlu de mită, suma de 20.000 de lei, primită de la martor (reprezentând 10.000 de lei pentru inculpatul Marin Marius-Eduard și 10.000 de lei pentru Aurică Costică), în legătură cu neîndeplinirea de către cei doi inspectori antifraudă a unor acte ce intrau în îndatoririle de serviciu, respectiv pentru finalizarea controlului efectuat într-o manieră favorabilă reprezentanților societății comerciale, constând atât în limitarea verificărilor doar la ceea ce constataseră până la momentul respectiv, cât și în stoparea extinderii controlul cu privire la alte aspecte care ar fi putut conduce la sesizarea organelor de urmărire penală.

Separat, în septembrie 2025, la un control inițiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul A.N.A.F. la firma administrată de inculpații Z.T. și L.D., s-a constatat că la depozitele deținute de societatea respectivă exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.

În perioada sfârșitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. și al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menționat) suma de 5.000 euro, iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv finalizarea într-un mod favorabil a controlului efectuat la societatea respectivă.

Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei.

În prezența avocaților, cei opt au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

pentru inculpatul MARIN MARIUS-EDUARD o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Totodată, față de acesta s-a dispus și aplicarea unei amenzi penale în cuantum de 40.000 de lei, reprezentând 200 de zile-amendă, stabilite la valoarea de 200 de lei/zi;

pentru inculpatul AURICĂ COSTICĂ o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

pentru inculpatul IVAN IONUȚ-BOGDAN o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

pentru inculpatul ISTRATI BOGDAN o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

pentru inculpatul IONESCU VALENTIN-GEORGE o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

pentru inculpații Z.T. și L.D. câte o pedeapsă de un an și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;

pentru inculpatul Z.J. o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Totodată, celor 5 funcționari publici menționați li s-a interzis, pe perioade de 3 ani, 4 ani, respectiv 5 ani, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi aleși în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. De asemenea, inculpaților Marin Marius-Eduard și Aurică Costică li s-a interzis, suplimentar, dreptul de a exercita profesia de inspector antifraudă.

Cei opt inculpați au declarat că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

În vederea confiscării speciale, față de inculpații Marin Marius-Eduard, Aurică Costică, Ivan Ionuț-Bogdan și Z.T. s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor sume de bani puse la dispoziție de către inculpați, în conturile ANABI.

Față de inculpații E.T. și M.A.G. se desfășoară în continuare acte de urmările penală.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei opt inculpați au fost înaintate la Tribunalul București.

Din 2025, ANAF urmărește încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

ANAF spune că noul instrument îi permite acum „un control activ și în timp real” asupra activităților din domeniul transportului alternativ. .

„Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal. A.N.A.F. își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale” - afirmă Fiscul.

„Direcţia generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real”- adaugă ANAF în comunicatul său de luni.