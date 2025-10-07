ANAF a mutat niște funcționari dintr-un „mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activității”

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat raportul de serviciu a nouă funcționari publici, prin detașare și relocare temporară între structurile agenției, cu obiectivul declarat de a le monitoriza activitatea și performanța în noile roluri.

„Prin urmare, decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activității. În continuare, activitatea personalului relocat va fi monitorizată din punctul de vedere al eficienței și integrității în noile roluri, pentru o justă evaluare a performanței” - susține ANAF, într-un comunicat oficial.

Măsura vine în continuarea deciziei luate în luna iulie, când conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost schimbată și un număr de 30 de funcționari publici din conducerea instituției au fost înlocuiți.

Conducerea ANAF susține că „eficiența și integritatea angajaților sunt priorități esențiale pentru îmbunătățirea performanței administrației fiscale și pentru crearea unei dinamici instituționale bazate pe eficiență, predictibilitate și corectitudine”.

„Am dispus monitorizarea tuturor angajaților, în special a celor cu activități esențiale în domeniul controlului fiscal și al colectării, fiind vizate atât eficiența profesională, cât și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale. Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii și nu sunt negociabile", a declarat Adrian Nicușor Nica, ANAF.

Fiscul precizează că va mai lua decizii pentru a „eficientiza colectarea veniturilor, a reduce costurile de funcționare și a crea un mediu de lucru bazat pe meritocrație și integritate”.