Consultant fiscal: Creșterile de taxe au fost o măsură „nepopulară”, dar „necesară” pentru reducerea deficitului și evitarea unor efecte economice mai ample

„Creșterile de taxe au fost o măsură necesară, dar nepopulară, pentru reducerea deficitului bugetar care ar fi condus la efecte negative mult mai ample în economie”, a spus, vineri, pentru StartupCafe.ro, un consultant fiscal, după anunțul intrării României în recesiune tehnică.

Impactul majorării TVA în 2025 a fost „destul de redus”, afirmă Alina Andrei, partener Cabot Transfer Pricing.

„Inflația mare exista deja și aceasta a fost cauza principală a scăderii consumului”, spune aceasta.

Experta subliniază că nu neapărat schimbările de taxe în sine au dus la scăderea economică.

„În teoria economică, inflația se scade prin creșteri de dobânzi sau creșteri de taxe sau o combinație între cele două. Creșterile de taxe au fost o măsură necesară, dar nepopulară, pentru reducerea deficitului bugetar, care (n.r. altfel) ar fi condus la efecte negative mult mai ample în economie. Creșterea prin investiții, deși are efecte pe termen mediu și lung, este mult mai sănătoasă pentru economie și mă bucur să văd că actualul guvern a avut curajul să-și asume și astfel de măsuri”, spune Alina Andrei.

Legat de pachetul de relansare economică, specialista spune că „ordinea a fost corectă: întâi reducem deficitul, după relansăm investițiile”.

„Oportunitatea momentului depinde de multe alte variabile pe care eu, personal, nu le cunosc și nu pot, deci, vorbi despre ele”, a mai adăugat aceasta.

În încheiere, Alina Andrei susține că „măsurile fiscale intrate în vigoare în 2026 au mai mult rol de corecție și stabilizare precum și de creștere a colectării. Aș spune că majoritatea produc efecte pozitive, iar cele care nu, pot fi corectate sau modificate”.

StartupCafe.ro a solicitat, vineri, punctele de vedere ale mai multor experți în fiscalitate, după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică.

Recesiunea tehnică este definită prin scăderea economiei timp de două trimestre consecutive, adică pe o perioadă de șase luni. Mai exact, Produsul Intern Brut (PIB), indicatorul ce măsoară valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o țară, este mai mic față de trimestrul precedent și continuă să scadă în trimestrul următor.

