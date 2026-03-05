Noi modificări fiscale adoptate: Schimbări la e-TVA, suspendarea obligației ANAF de a comunica clasa de risc fiscal și altele

Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanță de urgență care introduce noi reguli pentru firmele cu datorii fiscale și elimină unele proceduri legate de sistemul e-TVA.

Astfel, noua reglementare are în vedere extinderea sferei de aplicabilitate prin eliminarea referinței la „deținerea controlului” și, în mod implicit, condițiile de opozabilitate a cesiunii față de organul fiscal central, precum notificarea acestuia și, după caz, constituirea de garanții, se vor aplica și în cazul transferului părților sociale deținute de către oricare dintre asociații societăților cu răspundere limitată (SRL).

În practică, această modificare înseamnă că transferul părților sociale dintr-o societate cu datorii fiscale nu va mai putea fi realizat formal fără ca autoritatea fiscală să fie informată.

„Măsura contribuie la prevenirea situațiilor în care asociații ies din societate pentru a evita plata obligațiilor bugetare, asigurându-se astfel o responsabilitate fiscală reală și protejând interesele bugetului public”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Finanțele susțin că analizele sale şi ale ANAF au arătat că „instituirea opozabilității cesiunii părților sociale față de organul fiscal central doar în cazul asociatului care deține controlul nu este suficient de acoperitoare în ceea ce privește alte posibile situații relevate de practică”.

Totodată, prin OUG adoptată joi se elimină anumite proceduri despre care Ministerul Finanțelor spune că „au devenit redundante” după implementarea anumitor sisteme informatice.

Astfel:

se elimină prevederile din OUG nr. 70/2024 referitoare la „Notificarea de conformare RO e-TVA”. Având în vedere că Ministerul Finanțelor pune deja la dispoziția persoanelor impozabile decontul precompletat, notificarea diferențelor este considerată o activitate redundantă care ar genera sarcini administrative inutile; Această măsură elimină corespondența voluminoasă și simplifică radical interacțiunea cu administrația fiscală.

se suspendă, până la data de 31 decembrie 2026, obligația ANAF de a comunica clasa de risc fiscal la cererea scrisă a contribuabilului. „Acest interval de timp este necesar pentru finalizarea proceselor de digitalizare (la nivelul MF/CNIF/ANAF) care vor permite accesarea automată a acestor date direct în Spațiul Privat Virtual (SPV)”, conform MFP.

Totodată, Ordonanța cuprinde și modificări privind viitoarea procedură de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile, aliniate cu observațiile primite în cadrul Consiliului Economic și Social. Modificările vizează menținerea capitalului de lucru la dispoziția operatorilor economici prin ajustarea cuantumului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc.