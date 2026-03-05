GDPR România: Magazinele Altex, amendate cu 8.000 EUR după mai multe plângeri

Magazinele electro Altex, controlate de antreprenorul nemțean Dan Ostahie, au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu patru amenzi, în valoare totală de 8.000 EUR, pentru încălcarea prevederilor Regulamentului GDPR.

Investigația la Altex România SRL a fost finalizată în ianuarie 2026, ca urmare a mai multor sesizări primite de la persoane vizate.

Sesizările au vizat:

lipsa unui răspuns din partea operatorului la mai multe cereri de exercitare a dreptului de acces și a uneia de rectificare a datelor;

lipsa unei soluționări favorabile din partea operatorului cu privire la solicitarea de închidere a unui cont formulată de un client al acestuia și a unui răspuns la o cerere de exercitare a dreptului la ștergere a datelor.

Autoritatea pentru protecția datelor spune că firma nu a răspuns cererilor sale de verificare.

Ca atare, firma a fost amendată cu patru amenzi în valoare totală de 40.768 lei, echivalentul sumei de 8.000 EUR.

„Operatorul a fost sancționat cu amendă contravențională pentru încălcarea prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e), raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679”, precizează ANSPDCP.

Altex, a realizat în anul 2024 o cifră de afaceri de 7,6 miliarde de lei și un profit de 380 de milioane de lei, cu 3.728 de salariați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.