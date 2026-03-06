Skip to content

FOTO Control ANAF la o firmă care vindea bijuterii fără documente de proveniență. Amenzi de mii de EUR

FOTO Control ANAF la o firmă care vindea bijuterii fără documente de proveniență. Amenzi de mii de EUR

Antifrauda ANAF a controlat o firmă din județul Călărași, de la care a confiscat aproape 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane de lei (circa 730.000 EUR), și a aplicat amenzi în valoare totală de 18.000 de lei (peste 3.500 EUR).

Totodată, inspectorii antifraudă au dispus și confiscarea unor încasări. Conform unui comunicat al Fiscului, aurul confiscat a fost predat Trezoreriei.

Firma a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate antifrauda ANAF. Acestea au arătat că societatea vindea bijuterii din aur, diamante și lingouri de aur fără documente de proveniență.

„Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate identificată și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg”, anunță ANAF.

De asemenea, antifrauda evaluează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de circa 1,5 mil lei.

ANAF spune că inspectorii antifraudă vor continua controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.


Taxe

bani_lei_calculator-dreamstime.jpg

Românii care închiriază apartamente și alte spații către firme NU pot beneficia de bonificația de 3% de la ANAF  (consultant fiscal)

Noi modificări fiscale adoptate: Schimbări la e-TVA, suspendarea obligației ANAF de a comunica clasa de risc fiscal și altele

Informare ANAF pentru firme: Condiții pentru a beneficia de bonificația de 3% în cazul impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Brand Finance Banking 500 2026: Banca Transilvania, cel mai puternic brand bancar din Europa, cu o valoare a brandului de peste 1 miliard de dolari

controale ANAF

Creștere semnificativă a impozitelor pe veniturile din dividende, cu „impact major pentru antreprenorii români” din 2026. Holdingul ca soluție (consultant fiscal)

bani_euro_foc

Antreprenori români loviți de pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan: Firmele pierd bani din proiecte europene, din cauza creșterii pragului la mijloacele fixe din 2026

benzinarie_Romania

Patronii de firme de transport românești cer Guvernului Bolojan să scadă acciza la motorină și benzină, pe fondul războiului din Iran