FOTO Control ANAF la o firmă care vindea bijuterii fără documente de proveniență. Amenzi de mii de EUR

Antifrauda ANAF a controlat o firmă din județul Călărași, de la care a confiscat aproape 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane de lei (circa 730.000 EUR), și a aplicat amenzi în valoare totală de 18.000 de lei (peste 3.500 EUR).

Totodată, inspectorii antifraudă au dispus și confiscarea unor încasări. Conform unui comunicat al Fiscului, aurul confiscat a fost predat Trezoreriei.

Firma a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate antifrauda ANAF. Acestea au arătat că societatea vindea bijuterii din aur, diamante și lingouri de aur fără documente de proveniență.

„Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate identificată și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg”, anunță ANAF.

De asemenea, antifrauda evaluează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de circa 1,5 mil lei.

ANAF spune că inspectorii antifraudă vor continua controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.





