Consolele Asus și Microsoft, ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X, disponibile pentru precomandă. Cât costă în România

Xbox anunță, vineri, începerea precomenzilor, inclusiv în România, pentru consolele portabile ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X, realizate de Microsoft și Asus, care oferă acces la jocuri de Xbox optimizate special.

Consolele vor fi disponibile pe piață în data de 16 octombrie 2025, iar precomenzile sunt deschise în 38 de țări.

Astfel, ROG Xbox Ally și Ally X vor fi disponibile în Microsoft Store în SUA, magazinele online Asus din mai multe țări și la parteneri locali.

Prețul consolelor în România

Cele două variante de console portabile sunt disponibile în Asus estore la prețurile de început de 3.149 lei pentru ROG Xbox Ally și 4.849 lei pentru ROG Xbox Ally X.

Ambele console portabile au un ecran de 7 inch Full HD (1080p), cu rată de refresh de 120 Hz. De asemenea, ambele variante rulează sistemul de operare Windows 11 Home, optimizat pentru experiența Xbox.

Varianta de bază are un procesor AMD Ryzen Z2 A, iar consola îmbunătățită, Ally X, are un procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Diferențe sunt și la memoria RAM (16 / 24 GB), la stocare (512 GB / 1 TB), la baterie (60/80 Wh) și la porturile disponibile.

Dispozitivele permit gaming cu jocuri de calculator din mai multe magazine, inclusiv Steam şi Epic Games Store, titluri de Xbox optimizate pentru consolă, PC și consolele portabile (Xbox Play Anywhere), titluri disponibile prin cloud gaming și permit streaming-ul librăriei de jocuri Xbox.