Compania IT italiană care deține Vimeo și WeTransfer se pregătește de listarea pe bursă

Firma IT italiană Bending Spoons, care a cumpărat aplicații ca Vimeo și WeTransfer, se pregătește de listare pe bursă, potrivit TechCrunch.

Compania se alătură, astfel, altor nume ca SpaceX și Anthropic, care se pregătesc pentru IPO în această vară. Anthropic a inițiat deja procedura de listare săptămâna trecută, iar SpaceX ar urma să se listeze luna aceasta.

Bending Spoons a declarat că are peste 500 milioane utilizatori activi lunar în aplicațiile sale, cu 9 milioane de clienți plătitori. Până în prezent, a realizat peste 50 de achiziții, inclusiv AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote și Brightcove.

Firma a mai spus, în documentul depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA, că a încheiat anul cu venituri de 1,31 miliarde dolari și a generat 601 milioane dolari în primul trimestru, o creștere de 132% față de anul precedent.

Bending Spoons a fost evaluată anul trecut la 11 miliarde dolari, în urma unei noi runde de investiții, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Compania Bending Spoons a fost fondată în anul 2013, în Copenhaga, Danemarca, de Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella și Tomasz Greberdar, dar între timp și-a mutat sediul în Milano, Italia.

Aceasta dezvoltă și cumpără aplicații de mobil în principal. În anul 2020, Bending Spoons a fost selectată de guvernul italian pentru dezvoltarea aplicației de monitorizare a contactului cu Covid-19 în țară.

Acum 4 ani, Bending Spoons a cumpărat aplicația de notițe Evernote, în urma căreia a concediat toți angajații de la acea vreme și a relocat operațiunile în Europa. Mai apoi, firma a cumpărat, în 2024, platforma de transfer de fișiere WeTransfer. La mai puțin de două luni după anunț, CEO-ul Luca Ferrari a anunțat că intenționează să concedieze 75% din forța de muncă a aplicației.

Anul trecut, firma a cumpărat AOL de la Yahoo, în urma obținerii unui pachet de datorii de 2,8 miliarde dolari, și platforma de videoclipuri Vimeo cu aproape 1,4 miliarde dolari.