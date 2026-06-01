Compania AI Anthropic (Claude) a inițiat procedura de listare pe bursă, prin IPO

Compania americană de inteligență artificială Anthropic, dezvoltatorul modelului de AI Claude, a inițiat, luni, oficial, procedura de listare pe bursă, prin ofertă publică inițială (IPO).

„Astăzi, Anthropic PBC a depus în mod confidențial la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a Statelor Unite (SEC) un proiect de declarație de înregistrare pe Formularul S-1 pentru o ofertă publică inițială (IPO) propusă a acțiunilor noastre ordinare. Acest demers ne oferă posibilitatea de a deveni companie listată la bursă după finalizarea procesului de analiză și aprobare de către SEC. Realizarea ofertei publice inițiale propuse va depinde de condițiile pieței și de alți factori”, a anunțat compania, într-un comunicat oficial.

Numărul de acțiuni care vor fi oferite și prețul acestora nu au fost încă stabilite.

Startup-ul de inteligență artificială Anthropic, care dezvoltă modelele Claude și rivalizează cu OpenAI (ChatGPT), a strâns 65 miliarde dolari finanțare în cea mai recentă rundă de investiții a sa, finalizată săptămâna trecută, compania fiind evaluată privat la 965 miliarde de dolari.

Anthropic a întrecut astfel valoarea estimată a rivalei OpenAI, de 852 miliarde dolari, și a ajuns pe locul 2 în lista Crunchbase a „unicornilor” (companii tech nelistate la bursă care valorează peste 1 miliard dolari), în spatele SpaceX.

Anthropic a lansat recent Claude Opus 4.8, care oferă performanțe mai bune la un preț similar cu 4.7, în timp ce se pregătește pentru lansarea modelului Mythos. Modelul Mythos este considerat unul dintre cele mai puternice produse dezvoltate de Anthropic şi a atras atenţia liderilor politici şi a experţilor în securitate cibernetică din cauza capacităţilor sale avansate în domeniul securităţii informatice.

Compania Anthropic a fost lansată în ianuarie 2021, de o echipă condusă de frații Dario Amodei și Daniela Amodei. Din echipa de fondatori mai fac parte: Jared Kaplan, Jack Clark, Chris Olah, Ben Mann, Sam McCandlish, Tom Brown.

