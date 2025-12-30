Combinatul siderurgic de la Hunedoara, cumpărat de Umbrărescu de la ArcelorMittal, cu 12,5 milioane de euro

Administratorii Arcelor Mittal Hunedoara au ajuns la un acord de principiu pentru vânzarea în bloc a activelor combinatului siderurgic pentru suma de 12,5 milioane de euro + TVA, către o firmă din grupul controlat de familia constructorului Dorinel Umbrărescu, se arată într-un raport curent publicat de Bursa de Valori București (BVB), piață pe care sunt tranzacționate titlurile societății.

Combinatul este producător de corniere și profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, însă din octombrie 2025 a oprit definitiv activitatea, din cauza datoriilor.

Pe 29 decembrie, administratorii au aprobat tranzacția, care, însă, va trebui validată într-o adunare extraordinară a acționarilor până pe 10 februarie și finalizată până cel târziu la 1 iunie.

ArcelorMittal Hunedoara a încheiat anul 2024 cu o pierdere de 111,5 milioane de lei (21,9 milioane euro). Societatea este deținută majoritar (96,5%) de ArcelorMittal Switzerland AG, restul titlurilor fiind în portofoliul SIF Banat-Crișana (circa 3%) și al altor investitori.

Umbrărescu - afaceri de aproape 3 miliarde de euro

Tranzacția va fi derulată prin UMB Steel, o firmă din grupul lui Umbrărescu înființată în 2007 și care a raportat în 2024 pierderi de 3,7 milioane lei.

Potrivit termene.ro, familia Umbrărescu controlează însă primele trei firme de construcții de autostrăzi din România (SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade), cu afaceri cumulate de 14,38 miliarde de lei (2,9 miliarde euro) și profituri nete de 728,3 milioane lei (145 milioane euro).

Familia Umbrărescu s-a orientat hotărât către siderurgia românească.

În 2024, aceasta a mai cumpărat activele combinatului Oțelul Roșu (Caraș-Severin) - pe care a plătit aproape 142 milioane lei (28,4 milioane euro) iar anul acesta a depus o ofertă pentru preluarea Liberty Galați.

Aflat în pragul falimentului, cel mai mare combinat siderurgic din România încearcă să reducă din datorii prin vânzări de active. Numai activele productive sunt estimate la peste 690 de milioane de euro.

Pe lângă familia Umbrărescu, de combinat mai sunt interesate grupul industrial al magnatului ucrainean Rinat Ahmetov și companii din Irak și India.











