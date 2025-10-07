Skip to content

Cine a câștigat competiția de startup-uri Spotlight, din cadrul conferinței How to Web 2025. Premiu-investiție de 180.000 EUR

Sursă: How to Web

Un startup din Slovenia care dezvoltă o platformă pentru construcția de locuințe a câștigat marele premiu, de 180.000 EUR investiție, joi, 2 octombrie 2025, în cadrul competiției Spotlight, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Startup-ul sloven LynxCraft este o platformă algoritmică de construcție care automatizează proiectarea și lanțul de aprovizionare.

Echipa din Slovenia a câștigat o investiție de 180.000 EUR oferită de GapMinder Ventures și V7 Capital, credite în valoare de 25.000 EUR pe platforma Infobip, credite de 100.000 EUR oferite de OVHCloud, precum și un loc de vizitator la European Startup Embassy din San Francisco, în valoare de 15.000 EUR.

La conferința How to Web, au participat 550 de startup-uri aflate în faza early-stage, care au avut acces la programul-competiție Spotlight, sesiuni de mentorat, bootcamp-uri dedicate fundraising-ului și vânzărilor și la platforma de matchmaking Dealflow.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți peste 200 de investitori internaționali, care au contribuit la creșterea companiilor UiPath, Revolut, Spotify, Bolt și ElevenLabs.

Conferința How to Web a acoperit teme ca integrarea AI la scară largă, creșterea bazată pe produs (Product-Led Growth), strategiile de fundraising, reziliența echipelor și oportunitățile de scalare pe piețele globale.

Despre Conferința How to Web

Conferința How to Web este cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est. Organizat anual la București, acesta reunește profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, pentru a promova inovarea, a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

