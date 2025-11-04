Google România la 15 ani: Peste 10.000 de antreprenori au primit consiliere despre cum să-și digitalizeze afacerea. Ce spune șefa Google România, întrebată despre ChatGPT

Google a împlinit 15 ani de când și-a deschis biroul din România, peste 10.000 de antreprenori primind consiliere specializată despre cum să-și digitalizeze afacerea, inclusiv cu instrumente de inteligență artificială (AI). Într-o conferința aniversară, directoarea Google România, Elisabeta Moraru, a fost chestiinată, de StartupCafe.ro, despre concurența cu OpenAI și produsele sale, chatbot-ul ChatGPT și browserul Atlas.

Google spune că programele sale își propun să „sprijine românii în dezvoltarea abilităților pentru a utiliza tehnologia cu încredere și în siguranță, cu focus recent pe noile tehnologii AI”.

Iată câteva inițiative locale dezvoltate de Google România în cei 15 ani, cu impact în diverse zone ale societății:

Google Atelierul Digital pentru studenți. Google a organizat 9 huburi în cele mai importante centre universitare ale României în care desfășoară cursuri online și offline, de digital marketing, programare, siguranță online și dezvoltare a carierei. Peste jumătate de milion de persoane au participat la cursurile organizate în cadrul programului Google Atelierul Digital, destinat studenților, în parteneriat cu 15 universități din România.

Google pentru afaceri și antreprenori. În cadrul a diverse programe, precum Atelierul Digital sau „Google for Startups”, Google România oferă susținere constantă IMM-urilor din țara noastră. Până în prezent, Google a pus la dispoziție cursuri și consultanță dedicată pentru peste 10.000 de antreprenori, unde aceștia au primit consiliere specializată despre cum să-și digitalizeze afacerea. Mai mult, în ultimii 2 ani curricula a fost actualizată cu module dedicate inteligenței artificiale, prin care IMM-urile să deprindă abilitățile necesare pentru a exploata potențialul noilor tehnologii AI - de la Modul AI sau Gemini și până la instrumentele AI din Google Workspace sau soluții cloud.

Granturile Google.org pentru organizații neguvernamentale. Începând cu 2012, Google a acordat, prin Google.org, granturi de aproape 6 milioane de dolari către organizații neguvernamentale (ONG) din România, pentru dezvoltarea de programe sociale și în domeniul educației. Până în prezent, în cadrul programelor dezvoltate de ONG-urile finanțate de Google.org au participat peste 1,5 milioane de elevi, profesori, studenți și antreprenori, atât din mediul urban, cat și din mediul rural sau mediile defavorizate.

Google pentru administrația publică. Începând din 2023, Google România, alături de Institutul Național de Administrație, a derulat programe pentru educarea personalului din administrația publică în domeniul inteligenței artificiale. Aproximativ 8.500 de funcționari publici din România și Republica Moldova au participat la sesiuni de instruire privind inteligența artificială pentru creșterea productivității și noțiuni de siguranță în mediul online și securitate cibernetica. Google România va continua aceste programe, cu obiectivul de a ajunge la un număr cât mai mare de funcționari publici.

Directoarea Google România, întrebată de concurența cu OpenAI

De la un birou cu câțiva angajați, cu care a început în noiembrie 2010, echipa locală a Google a ajuns peste 400 de oameni care își desfășoară activitatea în două birouri. Activitățile din biroul local s-au diversificat constant, iar acum Google are în București un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru ”wearables”, Cloud și Android.

În prezent, România este cel mai mare centru Google de dezvoltare pentru dispozitive ”wearables” din EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa). Bucureștiul este pe harta centrelor de inovare pentru tehnologiile Google, iar soluțiile și serviciile care sunt dezvoltate în România sunt încorporate în smartwatch-uri și telefoane Pixel utilizate în întreaga lume. În București lucrează mai multe echipe de ingineri a căror activitate acoperă domenii ca Google Wearables Health Experiences și Fitbit Consumer Services, alături de Google Research și soluțiile de infrastructură Google Cloud.

Lider detașat în serviciul de căutare pe internet, Google deține atât browserul Chrome, cât și tehnologia de inteligență artificială Gemini.

În octombrie 2025, compania de inteligență artificială OpenAI și-a lansat propriul browser cu AI, ChatGPT Atlas.

Întrebată de StartupCafe.ro despre avantajele competitive ale Google în fața concurenților de la OpenAI, directoarea Google România, Elisabeta Moraru, a declarat răspuns: