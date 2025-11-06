Black Friday fără pierderi: cum să nu-ți sabotezi singur vânzările printr-un UX prost (expert UX)

Magazinele online au intrat în „febra Black Friday 2025”, dar, pentru a nu rata momentul, antreprenorii români trebuie să conștientizeze că au nevoie să optimizeze experiența utilizatorului pe site, avertizează, expertul UX Andrei Cristian Turcu, într-o analiză realizată pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

Iată sfaturile lui Andrei Cristian Turcu – Digital Experience Designer, fondator AuditUX.ro:

Toată lumea vrea să vândă de Black Friday. Puțini sunt pregătiți să o facă.

Noiembrie este luna în care antreprenorii scot „tunurile digitale”: campanii agresive, reduceri spectaculoase, bannere peste tot.

Dar adevărul că dacă experiența utilizatorului tău e slabă, nicio reducere nu o poate salva.

Statisticile spun că:

88% dintre utilizatori nu mai revin pe un site după o experiență proastă;

68% abandonează coșul de cumpărături din cauza unui proces frustrant;

iar retailerii pierd anual peste 260 miliarde dolari global doar din cauza abandonului de checkout.

Cu alte cuvinte, dacă UX-ul tău e deficitar, poți avea cea mai mare reducere din lume, oamenii tot nu vor cumpăra.

Ce se întâmplă în mintea clientului de Black Friday

Utilizatorul de Black Friday are reflexe mai rapide ca oricând:

are timp limitat;

e bombardat de mesaje similare;

și ia decizii pe baza primei impresii.

Dacă site-ul tău:

se încarcă greu,

afișează popup-uri peste popup-uri,

are butoane neclare sau un coș confuz,

atunci pierzi lupta în primele 5 secunde.

Nu pentru că oferta e slabă, ci pentru că experiența nu e fluidă.

5 greșeli de UX care distrug vânzările de Black Friday

Landing page-ul încărcat ca un brad de Crăciun

Bannere, gif-uri, cronometre, 10 CTA-uri diferite.

Rezultatul: utilizatorul nu mai știe unde să se uite.

Ce faci în schimb: păstrează un mesaj principal, o acțiune clară („Vezi ofertele acum”) și un design aerisit.

Coșul de cumpărături – obstacol, nu ajutor

Un checkout cu 6 pași, formulare lungi și conturi obligatorii = abandon sigur.

Ce faci în schimb: simplifică procesul.

Ideal: 3 pași max. + vizualizare clară a progresului (gamification light).

Interfața mobile responsive – ignorată exact atunci când contează

Peste 70% din cumpărături de Black Friday sunt făcute de pe telefon.

Și totuși, multe site-uri încă afișează pop-up-uri care nu pot fi închise sau formulare care nu se văd complet.

Ce faci în schimb: optimizează pentru mobil înainte de orice.

UX-ul pe device-urile mobile nu înseamnă doar „să se vadă bine”, ci „să se folosească ușor”.

Lipsa încrederii – cel mai mare killer de conversii

Black Friday înseamnă emoție + urgență.

Dar fără încredere, oamenii nu cumpără.

Ce faci în schimb: afișează clar informațiile despre retur, termene de livrare, stocuri reale, recenzii verificate.

Un UX empatic reduce anxietatea de cumpărare mai eficient decât orice cod promoțional.

Site-ul tău „nu vorbește” cu utilizatorul

Tone de text, termeni tehnici, mesaje robotice – toate omoară experiența.

Ce faci în schimb: folosește microtexte clare și empatice

În loc de „Eroare 404”, scrie „Ups, produsul e deja epuizat. Vrei să-ți trimitem un reminder când revine?”.

Micile detalii creează o experiență umană, nu doar digitală.

Cum te pregătești corect pentru Black Friday (UX best practices)

Testează fluxurile critice – de la homepage la plată.

Nu te baza pe feeling. Fă un scurt Audit UX Online intern sau extern.

Verifică viteza site-ului – fiecare secundă de întârziere = -7% conversii (Google Data).

Optimizează pentru mobil – nu doar responsive, ci mobile-first.

Adaugă urgență reală, nu falsă.

Scopul nu e să manipulezi („mai sunt 2 produse!”), ci să informezi corect. Etica vinde pe termen lung — vezi Design Detox.

Fă din checkout o experiență, nu un test de răbdare.

Claritate, vizibilitate și confirmări pas cu pas.

Cum te poate ajuta un Audit UX concret, înainte de Black Friday

Un Audit UX este o analiză aplicată a experienței utilizatorilor tăi, înainte ca traficul masiv să scoată la suprafață problemele.

Identifică:

unde pierzi vizitatori,

ce pași creează fricțiune,

ce bariere psihologice apar în procesul de cumpărare.

Rezultatul: știi exact ce să corectezi înainte de a investi bugetul de marketing.

De ce contează asta?

Pentru că în fiecare an, mii de businessuri pierd bani nu din lipsă de cerere, ci din cauza lipsei de claritate în experiență.

Iar într-o perioadă ca Black Friday, când ai doar câteva ore să-ți demonstrezi valoarea, UX-ul devine cel mai important angajat al tău.

Concluzie

Black Friday nu e doar o zi de reduceri.

E un test de maturitate digitală pentru orice afacere.

Și în loc să arunci bugete uriașe pe reclame care aduc trafic, dar nu conversii, mai bine oprești pentru un moment haosul și te întrebi:

„Dacă aș fi clientul meu, aș cumpăra de la mine?”

Dacă răspunsul nu e un „DA” clar, atunci e momentul pentru o schimbare.

Pentru un Audit UX.

Pentru o strategie care face ca oamenii să nu doar să dea click, ci să rămână, să cumpere și să revină.

Black Friday trece. Experiența rămâne.

Investește în cea care contează pe termen lung: experiența utilizatorilor tăi.