Înscrieri 2025: Se caută startup-uri IT românești de tehnologii pentru HoReCa și comerț

Startup-urile IT românești, care dezvoltă tehnologii destinate sectoarelor HoReCa și comerț, se pot înscrie într-un accelerator de afaceri, în care mentori vor fi antreprenori cunoscuți, ca Radu Savopol (5 to go), Jerry Dauteuil (Jerry’s Pizza) și Daniel Mischie (City Grill Grup).

Înscrierile la F&B Business Accelerator 2025-2026 se fac AICI, conform unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ajuns la ediția nr. 15, F&B Business Accelerator se adresează acum exclusiv startupurilor care dezvoltă soluții tehnologice cu aplicabilitate în HoReCa și retail, „pentru a impulsiona adopția noilor tehnologii” în cele două sectoare.

Din echipa de traineri și mentori ai F&B Business Accelerator fac parte unii dintre cei mai apreciați antreprenori din HoReCa, precum și specialiști din industrii conexe: Radu Savopol, fondator 5 to go, Jerry Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza, Daniel Mischie, CEO City Grill Grup, Daniel Donici, fondator Artesana, Răzvan Gheorghiu Testa, partener fondator Țuca Zbârcea & Asociații sau Dragoș Smeu, fondator Mavericks. The Agency.

Echipele de fondatori care vor fi acceptate în program vor beneficia de:

I. 3 zile de workshopuri offline, în București: Fondatorii vor lucra alături de antreprenori din HoReCa, investitori și specialiști din retail. În cadrul workshopurilor, participanții vor afla mai multe despre:

• Cum validezi dacă problema pe care o rezolvi este reală, recurentă și de amploare

• Cum structurezi un business plan

• Drumul de la MVP la Product Market Fit

• Cum îți poate eficientiza Inteligența Artificială eforturile de marketing

• Ce caută investitorii care pariază pe tehnologie în ospitalitate și retail

• Calibrarea produsului și dezvoltarea de parteneriate prin sesiuni de mentorat 1 to 1

II. Workshopuri online, de grup: Printre temele abordate în cadrul workshopurilor online se numără:

• Autocunoaștere și profilare LSI

• Dezvoltarea unui P&L

• Strategii de optimizare financiară

• Strategii de email marketing

• Storytelling și Marketing 7P

• Dezvoltare prin intermediul fondurilor europene

• IP Rights și M&A

III. Acces garantat la F&B Innovation Camp, singurul bootcamp de inovare în industria alimentară din România

În perioada 25-27 mai 2026, la Teleferic Grand Hotel din Poiana Brașov, peste 100 de antreprenori, furnizori, specialiști din industrii conexe și investitori își dau întâlnire la F&B Innovation Camp. Timp de 3 zile, aceștia lucrează împreună pentru a adresa problemele sistemice ale sectorului alimentar și a facilita inovația. Se testează idei, se validează modele și se generează parteneriate reale. Echipele de fondatori acceptate în F&B Business Accelerator beneficiază automat de participarea la F&B Innovation Camp.

IV. Pitching Day în cadrul F&B Innovation Camp. Absolvenții programului F&B Business Accelerator își vor putea prezenta startupul în fața fondurilor de investiții și investitorilor de tip angel din plan intern și internațional, participanți la F&B Innovation Camp.

V. Acces în comunitatea de alumni a F&B Business Accelerator: Peste 130 de antreprenori au absolvit programul F&B Business Accelerator, făcând parte din comunitatea de alumni. Facilitarea de noi parteneriate și accesul preferențial la resursele și la evenimentele Hospitality Culture Institute se numără printre principalele beneficii ale membrilor comunității de alumni.