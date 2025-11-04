Guvernul Bolojan „își pune în cap” și investitorii în drepturile asupra proprietăților naționalizate de comuniști. OUG 38/2025, contestată de un mare fond de capital

În încercarea de a tăia cheltuielile statului și a reduce deficitul bugetar al României, Guvernul Bolojan a dat o ordonanță de urgență pentru amânarea plății despăgubirilor acordate proprietarilor de drept ai clădirilor și terenurilor naționalizate de comuniști, precum și investitorilor care au achiziționat aceste drepturi de pe piața paralelă creată prin sistemul de puncte introdus de statul român.

Alpha Quest Funds este un fond de investiții paneuropean reglementat în Malta, considerat cel mai mare investitor instituțional pe piața restituirii proprietăților din România. Împreună cu Wood & Company, o mare bancă de investiții din Europa Centrală și de Est, fondul a transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro un comunicat în care contestă Ordonanța de Urgență nr. 38/2025, prin care Guvernul Bolojan a amânat plata despăgubirilor pentru proprietățile confiscate de regimul comunist, care nu pot fi restituite în natură.

Ordonanța de urgență modifică Legea nr. 165/2013, prin care statul a introdus sistemul actual de puncte de despăgubire, pentru proprietarii sau deținătorii de drepturi litigioase asupra imobilelor confiscate de regimul comunist.

Cei doi investitori în drepturile de proprietate din România reclamă în principal 3 aspecte ale OUG 38/2025:

Se extinde perioada de plată a despăgubirilor de la 5 la 7 ani. „Prin extinderea perioadei de plată de la cinci la șapte ani, se înregistrează multiple încălcări ale jurisprudenței Convenției Europene a Drepturilor Omului, subminând afirmația statului că oferă despăgubiri juste beneficiarilor îndreptățiți”.

„Prin limitarea randamentului brut potențial al cumpărătorilor la maximum 15% pe o perioadă de șapte ani, piața secundară a fost, de facto, desființată, piață care, de-a lungul anilor, a generat comisioane de transfer, taxe și alternative pentru beneficiari. Odată cu eliminarea pieței libere, statul devine unicul cumpărător, oferind doar 0,4 lei pentru un punct – cu aproximativ 50% sub media pieței din ultimii ani”. Riscul aplicării retroactive. „Ordonanța nu definește în mod clar și cu un grad rezonabil de certitudine, prin normele de aplicare și instrucțiunile ANRP, modul în care vor fi emise în viitor titlurile de plată. Aceasta lasă o incertitudine nejustificată cu privire la posibilitatea ca prevederile să fie aplicate retroactiv, încălcând principiile securității juridice și ale așteptărilor legitime, protejate atât de articolul 44 din Constituția României, cât și de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului”.

Cele două companii se tem cel mai mult că măsurile de amânare a plăților se vor aplica și asupra tranzacțiilor deja finalizate, pe piața secundară a punctelor de despăgubire.

„Ordonanța nu exclude în mod clar aplicarea retroactivă asupra tranzacțiilor deja finalizate, creând incertitudine asupra drepturilor de proprietate, subminând încrederea investitorilor și punând în pericol ratingul de credit al României, precum și parcursul său de aderare la OCDE” - reclamă investitorii în proprietățile naționalizate de comuniști.

Acum, investitorii amenință Guvernul cu reclamații la agențiile de rating și la instituțiile internaționale, într-o perioadă în care Guvernul Bolojan încearcă menșinerea ratingului României în zona de investiții, precum și aderare țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Această îngrijorare i-a determinat deja pe investitori să semnaleze problema agențiilor de rating și instituțiilor internaționale, ceea ce evidențiază modul serios în care piețele globale tratează orice indiciu de incapacitate de plată selectivă. Momentul este cu atât mai sensibil cu cât România a anunțat planuri de listare a unor noi pachete de acțiuni în companii de stat, iar astfel de tranzacții depind în totalitate de încrederea investitorilor. Această încredere poate fi menținută doar dacă piețele de capital sunt previzibile, obligațiile sunt respectate, iar drepturile de proprietate rămân protejate”, a declarat Consiliul de Administrație al Alpha Quest Funds.

Cele două companii cer „o modificare simplă care să excludă aplicarea retroactivă” a OUG 38/2025, care se află acum în Parlament.

În septembrie 2025, și Asociația Proprietarilor Deposedați Abuziv de Stat (APDAS) a reclamat că Ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan le afectează dreptul de proprietate. De asemenea, Asociația pentru Proprietate Privată a reclamat și introducerea unor criterii de corecție care ar duce la scăderea valorii imobilelor, iar unele persoane îndreptățite ar mai primi doar 20-30% din valoarea actuală de piață a imobilului confiscat de comuniști.

