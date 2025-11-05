Soluțiile câștigătoare ale unui hackathon pentru soluții pe bază de inteligență artificială

Două echipe de tineri români au câștigat un hackathon de soluții AI pentru serviciile bancare și au luat premii în bani în valoare totală de 4.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Premiul I al NEXXT AI Hackathon 2025, in valoare de 3000 EUR, a fost câștigat de echipa Sulfus, formată din Radu-Mihai Galan, Mitică Denis si Tudoran Eduard, pentru proiectul SmartBranch, care sprijină băncile în extinderea și optimizarea rețelelor prin predicții și consultanță virtuală bazate pe AI.

Premiul II, in valoare de 1000 EUR, a fost acordat echipei Fynalyze, formată din Andrei Virgil Aleca, Pitic Andrei și Stercu Cosmin, pentru proiectul Deepfake Detection, o soluție care verifică identitatea clienților în procesul de onboarding folosind AI pentru detectarea imaginilor și sunetelor sintetice.

Pe lângă premiile în bani, câștigătorii au primit câte un dispozitiv Amazon Kindle, iar toți participanții au primit credite în cloud în valoare de 50 de dolari.

Peste 250 de tineri inovatori din România și din străinătate s-au înscris la cea de-a doua ediție a NEXXT AI Hackathon, competiția care transformă ideile în soluții reale pentru noua generație de servicii bancare digitale. Evenimentul a reunit studenți, absolvenți și tineri profesioniști pasionați de inteligență artificială, inovație și tehnologie aplicată.

Anul acesta, interesul pentru hackathon a crescut spectaculos: 69 de echipe și 32 de participanți individuali s-au înscris în competiție, provenind din peste 10 universități din România și 3 universități internaționale. Printre acestea se numără: Universitatea Politehnica din București, Academia Tehnică Militară, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Universitatea Româno-Americană, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Spiru Haret.

După procesul de preselecție, 13 echipe au fost invitate să participe la hackathon, iar 7 dintre acestea au ajuns în marea finală unde și-au prezentat soluțiile în fața unui juriu format din lideri ai industriei financiare și tehnologice.

Celelalte echipe finaliste

fotbalistii123 – Rafi aduce banca în buzunarul tău, oferind recomandări financiare și aprobare rapidă pentru credite fără nicio vizită fizică;

Promptina – FraudForecaster protejează băncile cu o suită inteligentă de agenți care detectează fraude, phishing și scurgeri de date în timp real;

OnlyBugs – ARCA răspunde întrebărilor despre ATM-uri în limbaj natural, monitorizând stocuri de numerar, prognoze și incidente prin AI agentic;

Skepya – FinAi combină interacțiuni vocale și textuale cu AI personalizat, oferind răspunsuri contextuale și experiențe vizuale interactive;

ATM – ShyAI adaptează dinamic interfața AI pentru a personaliza sau masca experiența utilizatorului.

Pe parcursul celor trei zile de competiție, participanții au lucrat intens pentru a dezvolta soluții bazate pe inteligență artificială, capabile să adreseze provocări reale din domeniul financiar. De la instrumente de analiză predictivă până la aplicații conversaționale sau modele de scoring bazate pe AI, tinerii inovatori au demonstrat că viitorul bankingului digital începe cu creativitate, colaborare și curaj tehnologic, spun organizatorii.

NEXXT AI Hackathon 2025 a fost organizat de UNCHAIN Media și susținut de Raiffeisen Bank.