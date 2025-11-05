Prima ediție a conferinței AI@WORK: HR explorează modul în care inteligența artificială transformă lumea resurselor umane

Evenimentul are loc la București, pe 13 și 14 noiembrie 2025, și reunește lideri de HR, experți în AI și profesioniști din diverse domenii.

Conferința AI@WORK: HR marchează prima sa ediție, aducând în prim-plan o temă tot mai actuală: integrarea inteligenței artificiale în procesele de resurse umane, cu accent pe menținerea echilibrului între inovație și componenta umană.

Evenimentul va avea loc la Nayam Events, București, în zilele de 13 și 14 noiembrie 2025, sub tema „Cum să folosești AI în HR pentru o strângere de mână autentică.”

Agenda cuprinde teme precum redefinirea performanței și leadership-ului în era digitală, transformarea datelor generate de AI în decizii strategice, utilizarea tehnologiei în recrutare, competențele viitorului pentru specialiștii HR, dar și provocările etice și de transparență în implementarea AI.

Printre speakerii confirmați se numără Doru Șupeală (consultant în marketing, management și afaceri), Magor Csibi (Head of Leadership & Organizational Culture Practice, Trend Consult Group), Beatrice Gălatanu (co-fondator & CEO, My HR Lab), Liliana Avram (HR Director România & Bulgaria, Citi) și Livia Badea (AI Innovation Center Lead, Genpact), profesioniști care aduc o perspectivă solidă din zona de HR și management.

Evenimentul va include, de asemenea, intervenții din afara domeniului resurselor umane, pentru o abordare holistică a relației dintre om și tehnologie. Printre aceștia se numără Cristian Presură (fizician, cercetător și expert în popularizarea științei și a tehnologiei) și Virgil Stănescu (fost sportiv de performanță și lider inspirațional) care vor aduce perspective din știință și sport asupra performanței, motivației și colaborării umane în organizațiile viitorului.

Organizatorii Net-Connect pun accent și pe experiențe de învățare aplicată: participanții vor avea acces la demonstrații de instrumente bazate pe AI dedicate HR-ului și nu numai, masterclassuri interactive susținute de specialiști, paneluri de discuție, sesiuni de networking și oportunități directe de dialog cu experți din multiple domenii.

“AI@WORK: HR este mai mult decât o conferință. Este un punct de întâlnire între tehnologie și om. Ne dorim să creăm un spațiu de reflecție și dialog, unde liderii din HR și experții în AI pot explora împreună cum poate fi folosită tehnologia pentru a amplifica potențialul uman, nu pentru a-l înlocui.”, a declarat Levente-László Albert, COO Net-Connect Group.

Conferința AI@WORK: HR reprezintă o oportunitate valoroasă pentru profesioniștii din resurse umane să descopere cum poate inteligența artificială să redefinească procesele de muncă, să sprijine dezvoltarea oamenilor și să construiască organizații mai agile și mai umane.

Pentru mai multe informații despre program, speakeri și înscriere, vizitați site-ul oficial al evenimentului, AI@Work HR Conference.

Despre Net-Connect Group

Fondată în anul 2000, Net-Connect a evoluat dintr-un pionier al telecomunicațiilor din România într-un grup multinațional care oferă conectivitate digitală fiabilă în Europa, America Centrală și Orientul Mijlociu. Cu sediul central în Cipru și operațiuni în Bulgaria, Republica Moldova, Slovacia, Croația, România, Jamaica, Emiratele Arabe Unite și, începând cu 2025, Uzbekistan, compania furnizează soluții de telecomunicații și software adaptate cerințelor piețelor locale. Călăuziți de viziunea noastră „Conectivitate globală cu prezență locală”, construim parteneriate durabile prin inovație, expertiză și angajament față de calitate, sprijinind transformarea digitală a organizațiilor din întreaga lume.

Articol susținut de Net-Connect