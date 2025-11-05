Business CheckIn. Fost bancher, acum antreprenor: Afacerea lui Florin ajută firmele din România să potrivească visurile cu cifrele

După două decenii petrecute în sistemul bancar, Florin Pop (foto) a decis să schimbe locul din care privește economia românească. Alături de o asociată a înființat Capital Decisions, o companie care oferă servicii de fractional CFO și care își propune să traducă ambițiile oamenilor de business în scenarii financiare realiste și să aducă disciplină strategică într-un mediu în care planurile mari se nasc adesea înaintea bugetelor.

La început de drum, antreprenorii au apelat la BT Stup pentru deschiderea conturilor și gestionarea operațiunilor curente. Pe măsură ce compania se dezvoltă și planurile de extindere internațională avansează, Florin Pop spune că ia în calcul accesarea unei finanțări prin BT Mic, pentru a sprijini următoarea etapă de creștere.

„Am accesat partea de conturi curente, partea de operațiuni curente și, sperăm, dacă vom crește conform previziunilor noastre, să accesăm și partea de finanțare, pentru că avem intenția să ieșim și în afara României, iar atunci aceasta ar însemna aspecte financiare suplimentare”, a spus Florin Pop.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin proiecte dedicate mediului de afaceri local. BT Stup este un centru antreprenorial accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii pot beneficia de consultanță personalizată și sprijin din partea echipei, precum și a partenerilor băncii, pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc într-un singur loc tot ce le este necesar pentru lansarea sau dezvoltarea unei afaceri: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe care simplifică activitatea zilnică.

Totodată, prin BT Mic, firmele pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, în condiții flexibile și rapide. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente sau utilaje, modernizarea și extinderea afacerii, plata furnizorilor sau acoperirea cheltuielilor curente.

BusinessCheckIn. Afacerea care ajută firmele să dea sens cifrelor

StartupCafe.ro: Ce face businessul meu?

Florin Pop: Mă numesc Florin Pop, sunt un bancher cu lungă istorie în domeniu, peste 20 de ani, și, împreună cu asociata mea Roxana, care și ea la fel vine din aceeași industrie, cu tot cu long track record, am creat compania Capital Decisions, care oferă servicii de fractional CFO, adică CFO extern sau CFO part-time sau CFO pe proiect, indiferent cum vreți să-i spuneți. Ideea e că sunt servicii specifice de strategie financiară care să susțină strategia comercială a companiei, asta însemnând că ne uităm și în trecut puțin, dar foarte mult e către viitor.

Luăm contabilitatea de unde e în momentul actual, remapăm toată realitatea contabilă așa încât să-i fie util antreprenorului, managementul să aibă informațiile de care are nevoie și apoi modelăm diferite scenarii de creștere, de investiții, de tot ce are nevoie să pună în cifre gândurile lui comerciale.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit...

Florin Pop: Să-mi păstrez ambiția și optimismul, pentru că viața antreprenorială față de viața de corporație are multe ups and downs și ele vin destul de repede. Multe sunt și neașteptate, însă, dacă îți păstrezi un spirit optimist, de fiecare dată înveți din ele și devii, de fapt, tot mai bun. Așa că, după câțiva ani de antreprenoriat, îți dai seama că evoluția ta a fost exponențială.

În continuare, România este o piață în care business-ul se face one to one. Business-ul se face prin discuții, prin întâlniri directe și nu neapărat prin ofertări de la distanță. Și asta e un lucru bun, pentru că, de cele mai multe ori, poți să le afli povestea antreprenorilor și poți să relaționezi cu ei, mai ales că ești atât de aproape de ei ca individ și vezi dincolo de business. Vezi și individul, antreprenorul, care sunt aspirațiile lui, și asta îmi place în România: că există conexiune și poți să te încarci din acea energie a antreprenorilor.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Nu am să-l uit pentru că a fost foarte deschis către noi, ne-a acordat încredere deplină, nu ne-a cerut referințe peste referințe, tocmai pentru că era primul client, conta foarte mult. Ne-a dat un fel de carte blanche și am dovedit, chiar foarte, foarte mulțumit sunt de cum a evoluat relația, am dovedit că această încredere a fost răsplătită.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Florin Pop: Partea psihologică, partea emoțională, pentru că provocări tehnice, să zicem, ne-am întâlnit noi în echipă: suntem doi fondatori și încă 11 colaboratori externi, diferiți profesioniști, fie auditori, finanțiști sau consilieri juridici pe anumite spețe de business. Așadar, tehnicalitățile nu ne mai surprind atât de tare. Însă aspectul psihologic, emoțional al antreprenorului variază foarte mult de la unul la altul și, de multe ori, crezi că lucrurile merg într-o direcție, dar apare o surpriză, pentru că nici nu te cunoști de atât de multă vreme cu ei.

Și atunci apare o surpriză și asta întotdeauna îți testează abilitățile diplomatice și să știi cum să fii alături de ei, cum să le spui niște lucruri care sunt importante și pentru ei și pentru tine, ca principiu de business, în același timp în care păstrezi și relația intactă și, de ce nu, chiar să devină mai puternică în urma unui conflict psihologic, să zicem.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Florin Pop: Ce ne diferențiază pe noi e că avem o experiență foarte vastă și multidisciplinară. Anume, acoperim și partea de finanțe, și partea de atragere de capital, fie bancar, fie privat, partea de operațiuni, pentru că operațiunile unei companii se translatează în partea financiară, partea de a lucra direct cu antreprenorul. La fel cum ziceam mai devreme, de partea psihologică știm cum să discutăm cu ei și știm ce e important pentru ei. Toate acestea sunt aspecte care se adaugă și creează un pachet foarte complet și valoros pentru antreprenor.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Florin Pop: Așa cum suntem structurați, mai ales fiind în perioada de creștere a companiei, sarcina mea principală este să fac cunoscut antreprenorilor conceptul de fractional CFO, să fac cunoscut faptul că există experiență de mare calitate la care ei pot accesa. Nu trebuie să fie full-time, însă trebuie să fie, cum ar veni, on time, deci nu full-time, însă on time.

Există acest talent care poate fi accesat. Sunt mulți oameni foarte experimentați care și-au întemeiat companiile lor proprii de consultanță pe diferite domenii unde ei erau chiar excelenți și ei pot să intervină exact la momentul potrivit și exact când e nevoie și, mai ales, în bugetul pe care îl are o companie, pentru că să nu uităm și acest aspect e foarte important. Nefiind o poziție full-time, ea se poate plia exact pe nevoile companiei și pe rezultatele pe care vrea să le obțină și pe buget.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Florin Pop: Noi am accesat partea de conturi curente, partea de operațiuni curente și sperăm, dacă vom crește conform previziunilor noastre, să accesăm și partea de finanțare, pentru că avem intenția să ieșim și în afara României, iar atunci aceasta ar însemna aspecte financiare suplimentare.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Florin Pop: Cum spuneam mai devreme, ambiția noastră este să oferim aceste servicii și pentru companii din Europa de Vest sau US. Aceasta nu e aleasă tocmai așa, la întâmplare, ci se bazează pe faptul că noi, în echipa noastră, cu toții am lucrat în multinaționale și am lucrat în partea de finance, în diferite geografii.

Deci suntem foarte confortabili să trecem de la o geografie la alta, atâta timp, bineînțeles, cât e pe sistem anglo-saxon. Și doi, desigur, diversificarea portofoliului e foarte importantă. Și trei, ceea ce cred de fapt că e cel mai important e că profesioniștii români chiar sunt foarte, foarte apreciați atât în vestul Europei, cât și în US și vrem să conducem mai departe exact acest lucru, să știe lumea de noi și asta e misiunea noastră.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.