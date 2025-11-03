Summitul de Fiscalitate și Tehnologie reunește liderii industriei la Romexpo: Ministrul Finanțelor și președintele ANAF, prezenți pe scenă

Nume importante din domeniul fiscalității și tehnologiei își dau întâlnire la cel mai mare eveniment fiscal al anului: Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

Cum Inteligența Artificială deja a schimbat modul de lucru, inclusiv în profesia de consultanță fiscală, Camera Consultanților Fiscali face un pas în față în privința integrării acesteia în cadrul profesiei, inclusiv a celor înrudite (contabilitate, avocatură sau audit) prin organizarea primului eveniment de acest tip din România, în parteneriat cu GoTech World.

Pentru a înțelege unde suntem pe terenul transformării digitale, cum vor fi derulate inspecțiile fiscale și la ce taxe și impozite să ne așteptăm, îi vom avea alături pe Ministrul Finanțelor - Alexandru Nazare și pe președintele ANAF - Adrian Nica.

Pe scenă vor urca Reinhard Biebel - Head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD - Comisia Europeană, dar si reprezentanți de seamă ai marilor companii de tehnologie. Ionuț Sas, Senior Vice President Finance – UiPath și Bogdan Putinică, fost CEO al Microsoft România, vor discuta despre viitorul fiscalității în era Inteligenței Artificiale și cele mai bune practici în implementarea tehnologiilor fiscale.

Pregătiți-vă pentru demo-uri live cu cele mai noi produse și soluții software ce pot fi folosite de profesioniștii din domeniul financiar, contabil și juridic.

Profesorul Sorin Anagnoste ne va arăta cum AI a accelerat economia, iar futurologul Ciprian Stănescu ne va spune ce ne rezervă viitorul.

Conferința are și un panel macroeconomic dedicat, pe scenă urcând Adrian Codirlașu, președintele CFA România, alături de Valentin Tătaru, economist șef, ING Bank.

Dacă ești pasionat de tehnologie și fiscalitate, trebuie să vii pe 11-12 noiembrie la Romexpo – Pavilionul B1. Intrarea este gratuită, cu înregistrare prealabilă aici: https://myconnector.ro/tax-technology-summit/2193/tickets

Acolo vei descoperi cele mai noi soluții de automatizare fiscală și contabilă, vei putea discuta direct cu peste 1000+ profesioniști din industrie și vei afla mai multe despre tehnologiile care îți pot reduce costurile de conformare fiscală cu peste 40%.

Își vor prezenta produsele inovatoare foarte multe companii importante, având standuri dedicate: Soft Net Consulting, BITSoftware, Raiffeisen, Nexus ERP, Pluriva, Crowe | Digital Mind, GITS, Danubius, AIBIDIA, VinciWorks, Transfer Pricing Services | TPS, SAVVY, TMF, ACCA, ActionPoint, WinMENTOR, Termene.ro, DaliMedia si Imaginarium. Tot acolo, Ministerul de Finante și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor avea un stand dedicat.

Peste 700 de consultanți fiscali s-au înscris deja la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, reprezentând un semnal clar că dezbaterea despre viitorul ecosistemului fiscal este esențială. Îi invităm alături de noi și pe contabili, auditori și toți cei care contribuie la transformarea digitală a sistemului fiscal.

Nu uita: 11-12 noiembrie 2025, Romexpo – Pavilionul B1. Agenda evenimentului organizat de Camera Consultanților Fiscali poate fi consultată aici.

Summitul de Fiscalitate și Tehnologie este locul în care trebuie să fii în noiembrie 2025!

