Cele mai ieftine chirii, în București și în alte orașe din România (analiză)

Cele mai ieftine chirii din țară, în ultima perioadă, sunt pentru garsoniere din Arad (130 EUR) și Craiova (138 EUR), iar în orașe ca București și Cluj-Napoca, prețurile minime încep de la 187 și 310 EUR, respectiv, arată o analiză realizată de o platformă de imobiliare, transmisă, joi, StartupCafe.ro.

Analiza se bazează pe anunțurile postate pe Storia, platformă lansată de OLX, în orașele București, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Craiova și Sibiu, în perioada 1 august – 15 septembrie 2025.

„Aceste valori arată pragurile minime de la care pot porni chiriile, însă bugetul necesar crește în funcție de dotările dorite și de amplasarea locuinței”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Cele mai ieftine garsoniere, în Arad și Craiova

Cele mai ieftine garsoniere se găsesc în orașele din sud-vestul țării. În Arad, în zona Romanilor, chiria minimă este de 130 EUR, iar în Craiova, în zona Rovine, prețurile pornesc de la 138 EUR. De asemenea, Oradea rămâne o opțiune ieftină, cu chirii de la 167 EUR în zona Dimitrie Cantemir.

La polul opus, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai ridicate chirii pentru garsoniere, chiar și pentru cele mai ieftine zone, cu 310 EUR pe Strada Gherase Dendrino.

În rândul garsonierelor din București, diferențele între sectoare sunt mari: de la 187 EUR pe Strada Principatele Unite (Sectorul 4) la peste 330 EUR pe Drumul Bacriului (Sectorul 6).

Cele mai ieftine apartamente cu două camere pornesc de la 250 EUR în Arad

La apartamentele cu două camere, cele mai ieftine chirii s-au găsit în Arad, pe Străzile Andrei Șaguna și Mircea Stănescu (250 EUR), dar și în Oradea, zona Ioșia Nord (270 EUR). La Cluj-Napoca, chiria minimă pentru două camere este de 300 EUR pe Strada Prunilor, iar la Sibiu, în zona Broscărie, prețurile pornesc tot de la 300 EUR, la fel ca în zona Piața Gării din Craiova.

În Timișoara, cea mai ieftină zonă este Steaua-Fratelia, cu 342 EUR pentru două camere. Iar în Brașov, cea mai ieftină chirie este de 360 EUR, în zona Est Zizin.

În București, cele mai ieftine chirii pentru această categorie sunt de 330 EUR pe Intrarea Victor Eftimiu (Sectorul 1), urmată de 395 EUR în zona Drumul Bacriului din Sectorul 6. 400 EUR costă cea mai ieftină chirie din sectoarele 2, 3 și 5, respectiv pe Strada Matei Voievod, Strada Lunca Ozunului și Intrarea Vasile Păun.

Cele mai ieftine chirii pentru apartamentele cu trei camere

Pentru chiriașii care au nevoie de mai mult spațiu, Arad și Craiova rămân cele mai ieftine orașe la capitolul chiriei. În Arad, chiria minimă pentru trei camere este de 280 EUR în zona Șega, iar în Craiova, cea mai ieftină chirie pentru trei camere este de 285 EUR în zona Valea Roșie.

În Timișoara, în cartierul Steaua-Fratelia, prețurile pornesc de la 300 EUR, iar la Oradea, cele mai ieftine apartamente cu trei camere se găsesc în zona Velența, unde chiria este de 370 EUR.

În Sibiu, pe Strada General Eremia Grigorescu și pe Strada Căprioarelor, prețurile încep de la 380 EUR. În Cluj-Napoca, cea mai mică chirie pentru un apartament de trei camere este de 466 EUR pe Strada Valea Chintăului, iar în Brașov, cea mai ieftină chirie este de 489 EUR, în zona Noua-Dârste.

În București, cea mai ieftină chirie într-un apartament cu trei camere este de 480 EUR, pe Strada Sergent Gheorghe Lățea (sectorul 6), urmată de 493 EUR în zona Giurgiului (sectorul 4). 500 EUR costă cea mai ieftină chirie pentru trei camere din sectoarele 1, 2, 3 și 5, respectiv în zonele Strada Polonă, Aleea Tibiscum, Ozana și Ghencea, conform datelor de pe platforma de imobiliare.

Cele mai ieftine chirii din Capitală

În București, diferențele de preț sunt majore. La garsoniere, chiria pornește de la 187 EUR în Sectorul 4 și ajunge până la 689 EUR în Sectorul 1, o diferență de peste 500 EUR pentru același tip de locuință (cele mai mici prețuri versus cele mai mari prețuri).

Pentru apartamentele cu două camere, intervalul este între 350 EUR și 1.890 EUR, o variație de mai bine de 1.500 EUR.

La trei camere, diferența este și mai mare: de la 480 EUR în Sectorul 6 la 2.500 EUR în Sectorul 1, adică o diferență de peste 2.000 EUR.

La Timișoara și Craiova, diferențele între cele mai ieftine chirii pentru două și trei camere sunt foarte mici: în Steaua-Fratelia, un apartament cu două camere se închiriază cu 342 EUR, iar unul cu trei camere chiar cu mai puțin: 300 EUR.

Situație similară și în Craiova: în Piața Gării, două camere costă 300 EUR, iar în Valea Roșie, trei camere pornesc de la 285 EUR, o diferență de 15 EUR în favoarea locuinței mai mari.

În schimb, în Cluj-Napoca, saltul este sesizabil: de la 300 EUR pentru două camere la 466 EUR pentru trei camere, adică 166 EUR în plus. În București, diferența dintre cele mai mici chirii la două și trei camere este de aproximativ 140 EUR.

Dacă în orașe precum Arad, Craiova sau Oradea se găsesc cele mai ieftine chirii din țară, Cluj-Napoca și București domină topul celor mai scumpe. Valorile minime reprezintă doar un punct de pornire, iar bugetul final depinde de dotările și de amplasarea locuinței, ceea ce poate ridica semnificativ costul lunar, în unele cazuri chiar de 5-6 ori față de cele mai ieftine opțiuni, spune Storia.