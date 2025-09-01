Chirii 2025: Au crescut interacțiunile între chiriași și proprietari, în august 2025. Cât au cerut proprietarii din București și din alte orașe din România (platformă de imobiliare)

Numărul de interacțiuni între chiriași și proprietari a crescut cu 13% în luna august 2025 față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor, conform unei analize realizate de o platformă de imobiliare, transmisă, luni, StartupCafe.ro.

Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%.

Luând în calcul evoluția prețurilor pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere, cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara, cu 10%, în timp ce în Sibiu prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut.

Cele mai mici chirii continuă să fie în Arad (360 EUR/lună), Craiova și Oradea (430 EUR).

La polul opus, cele mai ridicate valori ale chiriilor continuă să fie în Sectorul 1 (750 EUR) și Sectorul 2 (650 EUR) din București, precum și în Cluj-Napoca (630 EUR), potrivit datelor Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

„Așa cum ne așteptam, în luna august numărul de contactări – interacțiunile pe platformă între chiriași și proprietari – a crescut cu 13%, semn al interesului ridicat pentru închirieri odată cu apropierea anului universitar. Aproximativ 40% dintre cei care caută locuințe de închiriat sunt studenți, ceea ce face ca luna august să fie vârful sezonului chiriilor, o tendință care continuă și în septembrie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Storia și OLX Imobiliare în România.

Prețurile medii pentru chiriile din București, în august 2025

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, diferențele sunt semnificative, explică platforma.

Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai ridicate prețuri la toate categoriile de apartamente. Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Sectorul 2, la apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), unde chiria medie a ajuns la 895 EUR, față de 760 EUR în urmă cu un an. În același timp, prețul mediu pentru apartamentele cu trei camere din Sectorul 5 a scăzut cu 4%.

În luna august, prețurile medii ale chiriilor s-au prezentat astfel:

Pentru garsoniere , cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în Sectorul 1 (450 EUR) , urmat de Sectoarele 3 și 6, unde media a fost de 400 EUR pe lună. La polul opus, cele mai scăzute chirii se regăsesc în Sectorul 5 (350 EUR) , Sectorul 4 (380 EUR) și Sectorul 2 (390 EUR);

, cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în , urmat de Sectoarele 3 și 6, unde media a fost de 400 EUR pe lună. La polul opus, cele mai scăzute chirii se regăsesc în , Sectorul 4 (380 EUR) și Sectorul 2 (390 EUR); În cazul apartamentelor cu două camere , Sectorul 1 rămâne cel mai scump , cu o chirie medie de 690 EUR , urmat de Sectorul 2 (613 EUR) și Sectorul 5 (600 EUR). Cele mai mici valori se înregistrează în Sectorul 4 (520 EUR) și în Sectoarele 3 și 6 (550 EUR);

, , cu o chirie medie de , urmat de Sectorul 2 (613 EUR) și Sectorul 5 (600 EUR). Cele mai mici valori se înregistrează în și în Sectoarele 3 și 6 (550 EUR); Pentru apartamentele cu trei camere, cea mai mare chirie medie continuă să fie în Sectorul 1 (1.100 EUR, +10% față de anul anterior), urmat de Sectorul 2, unde media este de 895 EUR. În celelalte sectoare, valorile rămân sub pragul de 700 EUR, cu un minim în Sectorul 6 (600 EUR). În Sectorul 3, chiria medie este de 699 EUR, iar în Sectoarele 4 și 5 – 650 EUR.

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară, în august 2025 față de 2024

În luna august, cele mai mari creșteri procentuale s-au înregistrat la garsonierele din Oradea (+20%), în timp ce la apartamentele cu două camere o variație notabilă s-a observat în Timișoara (+13%). Segmentul apartamentelor cu trei camere a avut evoluții contrastante: +13% în Constanța, dar și scăderi de până la -10% în Arad.

Cluj-Napoca: continuă să se mențină printre orașele cu cele mai mari chirii din România. Chiria medie a garsonierelor a înregistrat cea mai mare creștere: +10% față de august anul trecut și +10% față de luna anterioară, ajungând la 440 EUR pe lună. Pentru apartamentele cu două camere, prețul mediu s-a menținut la 600 EUR, în timp ce chiria medie a unui apartament cu trei camere a crescut cu 7% comparativ cu anul anterior, de la 700 la 750 EUR.

Iași: În luna august, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 370 EUR, în creștere cu 8% față de anul trecut. Pentru apartamentele cu trei camere s-a înregistrat o majorare de 6%, de la 522 la 552 EUR. În schimb, în cazul apartamentelor cu două camere, prețul mediu s-a menținut relativ stabil, cu o creștere ușoară, de doar 2%, până la 460 EUR.

Brașov: Chiria medie pentru apartamentele cu două camere a rămas stabilă, la 500 EUR. Garsonierele au înregistrat o creștere de 9%, ajungând la 380 EUR. În schimb, în cazul apartamentelor cu trei camere s-a observat o scădere de 8% față de luna anterioară - de la 650 EUR/lună, la 600 EUR.

Constanța: Prețul mediu al garsonierelor a crescut cu 3% față de anul trecut și cu 11% față de luna anterioară, ajungând la 333 EUR. Pentru apartamentele cu două camere, nivelul a rămas neschimbat, la 500 EUR. În cazul celor cu trei camere, s-a înregistrat o creștere de 13% comparativ cu anul anterior, de la 665 la 750 EUR.

Timișoara: Cele mai mari creșteri în luna august s-au înregistrat la apartamentele cu două camere (+13%), unde chiria medie a ajuns la 450 EUR, față de 400 EUR în august 2024. Pentru garsoniere, chiria medie a crescut cu 7%, până la 300 EUR, în timp ce pentru apartamentele cu trei camere a rămas la același nivel - 500 EUR.

Sibiu: Chiriile medii s-au menținut la niveluri similare cu cele de anul trecut și cu luna anterioară. Pentru garsoniere, chiria medie a fost de 300 EUR, pentru apartamentele cu două camere – 400 EUR, iar apartamentele cu trei camere au avut o chirie medie de 500 EUR.

Oradea: În luna august, prețul mediu al garsonierelor a crescut cu 20% față de anul trecut, de la 250 la 300 EUR. Pentru apartamentele cu două camere s-a înregistrat o creștere de 5%, până la 420 EUR, în timp ce la cele cu trei camere nivelul a rămas relativ stabil, la 503 EUR.

Craiova: Față de aceeași perioadă a anului trecut, chiria medie pentru garsoniere a scăzut cu 2%, până la 292 EUR. În cazul apartamentelor cu două camere, nivelul mediu s-a menținut la 400 EUR, iar pentru cele cu trei camere s-a înregistrat o creștere de 10%, chiria medie ajungând la 550 EUR.

Arad: Chiria medie pentru garsoniere a urcat la 230 EUR, în creștere cu 6% față de anul anterior și cu 7% față de luna trecută. Pentru apartamentele cu două camere, prețul mediu a crescut tot cu 6%, ajungând la 370 EUR. În schimb, în cazul apartamentelor cu trei camere s-a înregistrat o scădere de 10%, de la 490 la 441 EUR.