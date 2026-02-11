Chinezii de la Alibaba lansează un model de inteligență artificială pentru roboți

Alibaba a lansat marţi un nou model de inteligenţă artificială, RynnBrain, conceput pentru a alimenta roboţi capabili să înţeleagă mediul fizic şi să recunoască obiecte, marcând intrarea companiei în zona tot mai competitivă a „IA fizice”, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Modelul este dezvoltat de DAMO Academy, iar un material video publicat de echipă prezintă un robot care identifică fructe şi le aşază într-un coş, sarcini aparent simple, dar care necesită algoritmi complecşi de percepţie şi control al mişcării.

„AI fizică” reprezintă segmentul tehnologiilor care combină inteligenţa artificială cu interacţiunea directă cu lumea reală, incluzând roboţi umanoizi şi vehicule autonome, domeniu în care China investeşte masiv pentru a concura cu SUA. În industrie, lideri precum Jensen Huang au descris robotica drept o oportunitate de creştere de ordinul miilor de miliarde de dolari.

Pentru Alibaba, RynnBrain extinde ecosistemul generat de familia de modele Qwen şi îi oferă companiei o poziţionare strategică pe piaţa roboticii. Gigantul chinez adoptă şi pentru acest model o strategie open-source, permiţând dezvoltatorilor din întreaga lume să îl folosească gratuit.

La nivel global, companii precum Nvidia, Google DeepMind şi Tesla, prin proiectul Optimus, dezvoltă modele similare dedicate roboţilor şi simulării mediilor fizice. China este considerată deja lider în zona roboţilor umanoizi, mai multe firme planificând creşterea producţiei în acest an.