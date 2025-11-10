„ChatGPT schimbă ierarhia brandurilor românești online”, susține un studiu de marketing. Ce vedem în traficul StartupCafe.ro

ChatGPT schimbă ierarhia brandurilor românești online, susține un studiu de marketing, transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Dacă ne uităm la traficul StartupCafe.ro, putem vedea ChatGPT printre site-urile care ne trimit vizitatori.

Conform măsurătorilor oficiale publicate de auditorul independent BRAT/SATI, StartupCafe a avut 998.073 de utilizatori unici, care au efectuat 1.817.846 de vizite și 2.043.723 afișări, în luna octombrie 2025.

În estimările de pe platforma Similar Web, StartupCafe a primit 747.723 de vizite în luna octombrie, iar 14,88% dintre acestea au fost direcționate de alte site-uri. ChatGPT a fost al doilea site referral pentru StartupCafe, cu 1,76% din traficul trimis de alte site-uri pe pagina noastră web. Spre comparație, site-ul nostru-mamă, HotNews, ne-a trimis 97,18% din traficul provenind de la site-uri referral.

Estimările Similar Web sunt disponibile gratuit, dacă îți fac cont pe platforma lor și pot oferi măcar un ordin de mărime pentru propriile calcule de marketing.

Interes în creștere pentru „robotul” ChatGPT

Potrivit unui studiu realizat de Marketez, interesul pentru ChatGPT a crescut cu 34% în ultimul trimestru, depășind 1,8 milioane de căutări lunare. Brandurile din domeniul medical și farmaceutic domină menționările AI, în timp ce turismul și fashionul românesc rămân aproape invizibile.

Totuși, studiul arată că brandurile românești au o vizibilitate semnificativ mai mică în ChatGPT decât în Google, chiar și în industriile cu performanță digitală solidă.

Analiza compară șase domenii majore e-commerce, turism, farmacii, fashion, clinici medicale și educație, și evidențiază diferențele dintre modul în care Google și modelele AI menționează și prioritizează brandurile.

Potrivit datelor din Google Trends, interesul pentru ChatGPT a crescut exponențial în ultimii doi ani. Termenul „ChatGPT” a înregistrat 1,8 milioane de căutări în ultima lună, în creștere cu 34% față de trimestrul anterior, „confirmând faptul că interacțiunea cu AI devine un comportament digital de masă”, conform studiului.

Un alt studiu, realizat de Reveal Marketing Research, a arătat că aproape jumătate dintre români (47%) folosesc deja inteligența artificială în activitățile zilnice, de la căutarea informațiilor generale (73%), la educație (45%), divertisment (37%) sau sprijin profesional (31%).

„Este doar o chestiune de timp până când, în loc să caute pe Google ‘rochii de seară’, consumatorii vor formula întrebări conversaționale de tipul ‘Vreau o rochie de seară cu paiete aurii, care să coste sub 500 de Lei’. ChatGPT nu doar că le va face o selecție personalizată, dar le va permite și să cumpere direct de acolo” - crede Ramona Joița, specialist marketing digital și fondatoarea Marketez.

Analiza Marketez evidențiază diferențe clare în modul în care industriile sunt reprezentate în ChatGPT:

• E-commerce: doar câteva branduri locale, în special Farmacia Tei și Catena, apar constant în răspunsurile AI. Aceste branduri sunt prezente activ în presă, bloguri și surse conversaționale, în timp ce retailerii orientați exclusiv spre campanii comerciale rămân aproape invizibili.

• Turism: agențiile românești precum Christian Tour, Karpaten sau Eximtur sunt rareori menționate. ChatGPT favorizează sursele internaționale (Tripadvisor, LonelyPlanet), ceea ce arată lipsa unei prezențe media consolidate la nivel global.

• Fashion: brandurile internaționale precum Trendyol, Zalando sau Answear domină vizibilitatea AI, în timp ce jucătorii din România lipsesc complet. Lipsa traducerilor și a citărilor în publicații internaționale limitează recunoașterea lor.

• Clinici medicale: Medicover și Regina Maria sunt printre cele mai menționate, datorită presei și conținutului educațional constant.

• Educație: DEX Online și Twinkl sunt exemple de surse incluse în datele AI, datorită caracterului lor informativ și lingvistic.

ChatGPT „citește” brandurile prin prisma autorității digitale și a frecvenței menționărilor, nu doar prin clasamente SEO. Prezența în surse publice, menționările organice și consistența comunicării online devin factori-cheie pentru vizibilitatea în AI - conchide Marketez.