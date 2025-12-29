Cea mai mare comandă din 2025 pe Glovo: Aproape 6.500 EUR pentru produse de la un supermarket din Constanța

În 2025, cea mai mare comandă plasată pe aplicația de livrări Glovo a fost înregistrată la Constanța și a depășit valoarea de 33.000 de lei (aproape 6.500 EUR), fiind realizată pentru produse dintr-un supermarket, conform datelor transmite luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

România ocupă primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce privește numărul de comenzi plasate în 2025 pe aplicația de livrări Glovo. Anul acesta, pe baza comenzilor plasate la partenerii aplicației din peste 60 de orașe, românii au comandat mai mult și mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori și produse pentru animale de companie.

În topul preferințelor culinare ale românilor se află burgerii și sandvișurile, urmați de pizza și garnituri, în special cartofii prăjiți. Clasamentul este completat de shaorma.

La capitolul deserturi, consumatorii au ales cel mai des clătitele, gogoșile și înghețata.

„Gusturile românilor s-au concentrat în jurul bucătăriilor clasice - americană și italiană, însă preparatele orientale și asiatice câștigă teren. Ambele au crescut cu minim 20% în acest an în preferințele consumatorilor români, semn că utilizatorii sunt tot mai deschiși către varietate și gusturi noi”, se arată în comunicatul transmis StartupCafe.ro.

Cele mai multe comenzi de la restaurante au fost plasate din :

București

Constanța

Cluj-Napoca

Brașov

Iași

România s-a situat pe locul 3 la nivel global, din piețele în care Glovo operează, în ceea ce privește comenzile de la supermarketuri și magazine nealimentare.

Evoluția vine în contextul schimbării comportamentelor de consum, utilizatorii căutând tot mai mult acces rapid nu doar la mâncare gătită, ci și la produse proaspete, articole de uz casnic sau bunuri din magazine specializate, precizează Glovo.

În prezent, în această categorie, Glovo reunește peste 500 de parteneri și mai mult de 4.000 de locații active, fiind cea mai dezvoltată piață din regiune.

Astfel, cea mai mare evoluție anul acesta a fost înregistrată pe categoria de magazine specializate în produse de îngrijire și cosmetice, cererea fiind cu 50% mai mare față de anul trecut. Principalele produse comandate anul acesta au fost din categoria parafarmacie și produse de machiaj.

Evoluții semnificative au înregistrat și comenzile pentru articole dedicate animalelor de companie (hrană și jucării), flori și produse pentru adulți. La nivel național, cele mai multe comenzi provin din București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Brașov.

În ceea ce privește comenzile de la supermarketuri, apa, lactatele, pâinea, bananele și verdeața pentru gătit s-au găsit cel mai frecvent în coșurile utilizatorilor.

Analiza comportamentului de comandă arată că intervalul 18:00 - 20:00 este cea mai activă perioadă a zilei, cu un vârf absolut la ora 19:00. „Minutul de aur” al anului a fost înregistrat pe 18 ianuarie 2025, la ora 19:38, când s-au plasat cele mai multe comenzi într-un singur minut.

De asemenea, un bucureștean a plasat de-a lungul anului peste 2100 de comenzi.

Vineri, sâmbătă și joi au fost cele mai aglomerate zile pentru comenzi, iar 14 februarie 2025 a marcat un vârf de activitate, devenind ziua cu cel mai mare număr de comenzi plasate. De Ziua Îndrăgostiților, florile au dominat preferințele utilizatorilor, cu trandafirii, freziile și lalelele în topul comenzilor.

În 2025, numărul comenzilor realizate de utilizatorii Glovo Prime, serviciul de abonament care oferă livrări gratuite și promoții, a înregistrat o creștere de 24%. București, Constanța și Cluj-Napoca au generat cele mai multe comenzi din acest segment.

Fondat în anul 2015, la Barcelona, de Oscar Pierre și Sacha Michaud, Glovo a pătruns în România din anul 2018. În prezent, serviciul de livrări operează în peste 60 de localități românești. La nivel global, compania operează în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa.

Pe piața din România, Glovo se luptă cu aplicații ca Wolt (fosta Tazz) și Bolt Food.