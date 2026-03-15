VIDEO. Declarația Unică 2026: TUTORIAL de completare pentru PFA, activități independente, chirii, crypto, investiții. Atenție la termenul ANAF pentru bonificație

Declarația unică 2026, pentru veniturile anului 2025, poate fi completată și depusă până la 25 mai 2026, dar cei care vor să beneficieze de bonificație de 3% la impozitul pe venit au termen 15 aprilie atât pentru depunere, cât și plată. Am pregătit un tutorial de completare, pe canalul nostru de YouTube, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania, prezintă alături de Florin Bărbuță, PR specialist, modul de completare al declarației unice în cele mai frecvente situații, iar dacă mai sunt cazuri specifice, vom reveni în perioada imediat următoare cu alte exemple.

„Această Declarația unică se completează direct pe site-ul ANAF. Avem anumite obligații în cazul în care realizăm venituri extrasalariale. Deci toate acele venituri care nu sunt din pensii sau salarii se declarată prin DU, cum ar fi cele din dividende, criptomonede, bursă etc. Legat de bonificație, dacă avem de-a face cu impozitul reținut la sursă, cum sunt dobânzile bancare sau dividendele, nu vom beneficia de ea”, a afirmat Dumitrașcu.

Reamintim că salariul minim luat în calcul pentru contribuții (CAS și CASS) este tot de 4.050 lei. La activități independente, de exemplu, s-a mărit plafonul pentru CASS de la 60 de salarii minime, la 72 de salarii minime.

Vizionează tutorialul pe capitole:

00:00 Intro plus chestiuni generale

05:33 Cum se completează pentru veniturile din dividende și dobânzi bancare

09:35 Cum completezi pentru PFA la sistem real

15:40 Cum completezi pentru activități independente plus investitii (dobânzi bancare – dividende)

19:00 Cum se completează la veniturile din chirii

26:50 Cum se completează la chirii în regim hotelier la normă (precum Airnbn)

29:43 MasterClass pentru antreprenori din 29 martie 2026

34:00 Cum completezi pentru venituri din criptomonede

25:48 Cum completezi pentru drepturi de autor

40:24 Câteva idei de final

Pe 19 martie va fi lansat un MasterClass în care antreprenorii vor putea învăța lucruri elementare pentru ei din punct de vedere al business-ului, având în vedere că există persoane care promovează mutarea firmei în alte jurisdicții. Mulți au crezut asta, fără să se asigure că trebuie să ții cont de rezidență, de substanță economică etc. Mai sunt cazuri în care poate trebuie să facă un credit la bancă și primesc acte de la contabili și nu știu să le citească. Antreprenorii vor învăța cum să citească actele, balanța financiar-contabilă (cel mai important document al unei companii). În baza acesteia iei credit de la bancă, investiții și ești în raza ANAF.

Vizionează pe YouTube tutorialul StartupCafe pentru completarea Declarației Unice 2026:

