RO e-TVA 2026: ANAF modifică forumularul 300

Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată, potrivit unui proiect de ordin emis vineri de ANAF, pentru modificarea modelului formularului RO e-TVA.

Pe site-ul ANAF s-a publicat vineri, proiectul de ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3775/2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decont precompletat RO e-TVA”, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 1 august 2025, a crescut TVA standard de la 19% la 21% și s-a stabilit o cotă redusă de TVA de 11% pentru anumite bunuri și servicii (HoReCa, de exemplu), în loc de 9% sau 5%, cum erau înainte.

De asemenea, pentru livrarea de locuințe către persoanele fizice și pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite către primării, s-au introdus dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică vechea cota redusă de TVA de 9% până la data de 31 iulie 2026, în condițiile expres prevăzute de lege (pentru contractele semnate cu promisiunea de cumpărare plătită până la data de 1 august 2025).

Din acest motiv, ANAF a elaborat acum un nou model al formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Întrucât modificarea cotelor de TVA a intervenit în cursul anului, în acest formular au fost prevăzute atât rânduri specifice cotelor de TVA aplicate până în luna iulie 2025 inclusiv (19%, 9% și 5%), cât și rânduri specifice noilor cote de TVA (21%, 11%, respectiv 9% pentru livrările de locuințe către persoane fizice potrivit art.III din Legea nr. 141/2025), pentru a asigura posibilitatea declarării corecte a TVA de către persoanele impozabile care au perioada fiscală trimestrul, semestrul sau anul calendaristic.

Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026 nu mai este necesară păstrarea în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a rândurilor specifice cotelor vechi de TVA.

Întrucât modelul formularului „Decont precompletat RO e-TVA", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3775/2024, are structura formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, este necesară acum și modificarea formularului „Decont precompletat RO e-TVA", pentru eliminarea rândurilor specifice vechilor cote de TVA.