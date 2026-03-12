ANAF: Niște prieteni facturau fictiv între ei pentru rambursări ilegale de TVA. Prejudiciu de 18 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, joi, că a descoperit un „mecanism complex de fraudă” prin care un grup de prieteni și cunoștințe a cauzat statului un prejudiciu de 18 milioane de lei, din rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care un grup de opt firme, controlate de aceleași persoane, „au creat un circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA”.

Inspectorii au constatat că persoanele respective, aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe), au fost interpuse ca administratori de drept de către un individ care controla, în mod efectiv, activitatea acestor societăți (administratorul de fapt).

„Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și al obținerii nelegale a rambursărilor de TVA”, susține ANAF.

Pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, persoanele implicate, prin intermediul celor opt firme, au mărit artificial TVA deductibilă. Societățile respective au emis „facturi de avans fictive, fără fundament economic”, acuză ANAF.

Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans, fără să aibă la bază operațiuni reale, cei în cauză au solicitat și au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat, în cuantum de peste 18 milioane de lei, potrivit Fiscului.

Ulterior aprobării rambursării de TVA și încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate.

ANAF încearcă acum să recupereze prejudiciul prin măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societății: 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.

Totodată, s-a constatat că una dintre firmele implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.

„În cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite”, susține ANAF.

Cei de la ANAF avertizează populația că „achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, este o practică ce poate ascunde o fraudă”.